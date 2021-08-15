Мэрия Барнаула отложила планы установить светофор на Ядринцева из-за отсутствия денег

В Барнауле на пересечении улиц Ядринцева и Партизанской планируют установить новый светофор. Правда, когда это произойдёт – чиновники не знают. Горожане давно жалуются на отсутствие светофора на данном перекрёстке. Кроме того, в скором времени на улице Ядринцева сдадут много новых домов, а это может привести к сильным пробкам на такой узкой дороге.

Как сообщили amic.ru в мэрии, работы по строительству светофорного объекта на пересечении Ядринцева и Партизанской включены в перспективный план по строительству светофорных объектов и будут выполняться исходя из доведенных объёмов финансирования. В каком конкретно году установят светофор – неизвестно.

Отметим, что во время одного из выездных совещаний несколько лет назад барнаульские чиновники рассказывали журналистам, что светофор на перекрёстке двух оживлённых улиц появится в 2019 году. Потом сроки сдвинули на 2020-й. Летом прошлого года во время онлайн-форума председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев вновь пообещал установить светофор с крайним сроком до 2025 года.

При этом у городских чиновников нет планов по расширению переулка Ядринцева, где в последние годы строят крупные жилые комплексы.