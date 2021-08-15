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Мэрия Барнаула отложила планы установить светофор на Ядринцева из-за отсутствия денег

, ИА "Амител"
Обещали в 2020 году, но не получилось. Сроки сдвинули на 2024-2025 годы
Фото: pbs.twimg.com/media/DpPd6__W4AQjn1_.jpg:large

Фото: pbs.twimg.com/media/DpPd6__W4AQjn1_.jpg:large

В Барнауле на пересечении улиц Ядринцева и Партизанской планируют установить новый светофор. Правда, когда это произойдёт – чиновники не знают. Горожане давно жалуются на отсутствие светофора на данном перекрёстке. Кроме того, в скором времени на улице Ядринцева сдадут много новых домов, а это может привести к сильным пробкам на такой узкой дороге.

Как сообщили amic.ru в мэрии, работы по строительству светофорного объекта на пересечении Ядринцева и Партизанской включены в перспективный план по строительству светофорных объектов и будут выполняться исходя из доведенных объёмов финансирования. В каком конкретно году установят светофор – неизвестно.

Отметим, что во время одного из выездных совещаний несколько лет назад барнаульские чиновники рассказывали журналистам, что светофор на перекрёстке двух оживлённых улиц появится в 2019 году. Потом сроки сдвинули на 2020-й. Летом прошлого года во время онлайн-форума председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев вновь пообещал установить светофор с крайним сроком до 2025 года.

При этом у городских чиновников нет планов по расширению переулка Ядринцева, где в последние годы строят крупные жилые комплексы.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

15.08.2021 08:42
гость

из-за отсутствия денег

Может налог на роскошь решит проблему?

15.08.2021 08:55
Ау прокурорские )))

Поставьте из штабных ДПСных регулировщика
В чём проблемы (людишки без пользы штаны и юбки просиживают)

P.S. 20лямов закатать под снег в виде разметки нашли, а на семафор нет

15.08.2021 09:05
- гость -

Сколько там десятков миллионов хотят выбросить на создание стелы города трудовой доблести..? Может эти деньги вложить в благое и полезное дело - установить светофоры в нужных местах и обустроить безопасные пешеходные переходы?

15.08.2021 09:08
- гость -

Амик, напишите так, на Ядринцева у администрации денег нет, есть только планы

15.08.2021 09:14
- гость -


15.08.2021 09:08
- гость -
У администрации нет денег на любые блага людей. У них есть деньги только на себя любимых!

15.08.2021 09:15
- гость -

достали уже ядринцевцы. только и могут что скулить выпрашивая ништяки

15.08.2021 09:16
- гость -

Как они не знают? На тротуары и освещение тоже денег нет, а на что есть?

15.08.2021 09:37
Z

15.08.2021 09:16
- гость -
... а на что есть?
-----------------------

На поднять себе з/п в июне... Задним числом... С января...

15.08.2021 09:55
- гость -

15.08.2021 08:55
Ау прокурорские ))

Ты что, прокурорских хочешь заставить работать, а не зарплату получать, ничего не делая? На скрепы посягаешь, за это прокурорские могут на тебя прореагировать.

15.08.2021 09:56
- гость -

Сколько там десятков миллионов хотят выбросить на создание стелы города трудовой доблести..? Может эти деньги вложить в благое и полезное дело - установить светофоры в нужных местах и обустроить безопасные пешеходные переходы?

Лучше бы помогли стелу в парке юбилейном восстановить, но там не попилишь бабла, что боль для путинских чинуш

15.08.2021 09:58
- гость -

На поднять себе з/п в июне... Задним числом... С января...

С января 2005 конечно же

15.08.2021 09:59
- гость -

По хорошему в Барнаул надо прислать комиссара с неограниченными полномочиями и после проверки этой клоаки расстрелять на площади воров и саботажников из ВСЕХ ведомств Барнаула, включая главарей.

15.08.2021 10:47
Z

15.08.2021 09:59
- гость -
-----------------------

Нам уже кино показали что и как будут делать с такими комиссарами: "Майор Гром: Чумной Доктор."
На каждого комиссара свой майор всяко найдётся

15.08.2021 11:11
- гость -

Барнаульские чиновники рассказывали журналистам, что светофор на перекрёстке двух оживлённых улиц появится в 2019 году)))

Потом сроки сдвинули на 2020-й.

ПОТОМ...)))

ЗАЧЕМ ЭТО ДЕЛАЮТ?А ПОТОМ ОБИЖАЮТСЯ,ЧТО НАРОД ТАК КРИТИКУЕТ ВЛАСТЬ.

15.08.2021 11:14
- гость -

Этой улице не везёт.

15.08.2021 11:27
Гость

Что Вы взялись свои глубокие душевные волнения описывать .
Вы эту власть выбирали ? Или лежали на диване ?

15.08.2021 11:39
- гость -

Улица загружена и ее давно нужно обезопасить.

15.08.2021 11:59
- гость -

Никогда такого не было и вот опять.

15.08.2021 12:11
- гость -

А зачем там светофор- она все-равно перекопана поперек! Пока закопают, пока заасфальтируют - вот вам и 2035! Щас с сентября опять апокалипсис нау начнется!

15.08.2021 12:30
- гость -

Просто несколько громкоговорящих фраз из сказки "Варвара-краса, длинная коса"

1.– Ты же слово дал!
– Я дал, я обратно взял! Я хозяин своего слова!

2.– Царь не должен думать о каждом, царь должен думать о важном.

15.08.2021 12:34
- гость -

Лучше бы помогли стелу в парке юбилейном восстановить, но там не попилишь бабла, что боль для путинских чинуш

Зато спасение для юбилейного! Только что оттуда, как в лесу побывали - тишина, бегуны, собачники с собаками дрессируются, бабульки с палками грибы ходят ищут - красота! Ни орущих детей, ни ревущих вонючих машин.

15.08.2021 12:43
Виктор

Ядринцева-Стрителей. Стоит светофор и постоянная пробка именно у светофора

15.08.2021 13:07
- гость -

Только что оттуда, как в лесу побывали - тишина, бегуны, собачники с собаками дрессируются, бабульки с палками грибы ходят ищут - красота! Ни орущих детей, ни ревущих вонючих машин.


Закладки искали?

15.08.2021 13:10
- гость -

зато в абсолютно ненужных местах поставили, перевесьте да и все

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