Мэрия Барнаула отложила планы установить светофор на Ядринцева из-за отсутствия денег

В Барнауле на пересечении улиц Ядринцева и Партизанской планируют установить новый светофор. Правда, когда это произойдёт – чиновники не знают. Горожане давно жалуются на отсутствие светофора на данном перекрёстке. Кроме того, в скором времени на улице Ядринцева сдадут много новых домов, а это может привести к сильным пробкам на такой узкой дороге.
Как сообщили amic.ru в мэрии, работы по строительству светофорного объекта на пересечении Ядринцева и Партизанской включены в перспективный план по строительству светофорных объектов и будут выполняться исходя из доведенных объёмов финансирования. В каком конкретно году установят светофор – неизвестно.
Отметим, что во время одного из выездных совещаний несколько лет назад барнаульские чиновники рассказывали журналистам, что светофор на перекрёстке двух оживлённых улиц появится в 2019 году. Потом сроки сдвинули на 2020-й. Летом прошлого года во время онлайн-форума председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев вновь пообещал установить светофор с крайним сроком до 2025 года.
При этом у городских чиновников нет планов по расширению переулка Ядринцева, где в последние годы строят крупные жилые комплексы.
Комментарии
из-за отсутствия денег
Может налог на роскошь решит проблему?
Поставьте из штабных ДПСных регулировщика
В чём проблемы (людишки без пользы штаны и юбки просиживают)
P.S. 20лямов закатать под снег в виде разметки нашли, а на семафор нет
Сколько там десятков миллионов хотят выбросить на создание стелы города трудовой доблести..? Может эти деньги вложить в благое и полезное дело - установить светофоры в нужных местах и обустроить безопасные пешеходные переходы?
Амик, напишите так, на Ядринцева у администрации денег нет, есть только планы
15.08.2021 09:08
- гость -
У администрации нет денег на любые блага людей. У них есть деньги только на себя любимых!
достали уже ядринцевцы. только и могут что скулить выпрашивая ништяки
Как они не знают? На тротуары и освещение тоже денег нет, а на что есть?
15.08.2021 09:16
- гость -
... а на что есть?
-----------------------
На поднять себе з/п в июне... Задним числом... С января...
15.08.2021 08:55
Ау прокурорские ))
Ты что, прокурорских хочешь заставить работать, а не зарплату получать, ничего не делая? На скрепы посягаешь, за это прокурорские могут на тебя прореагировать.
Сколько там десятков миллионов хотят выбросить на создание стелы города трудовой доблести..? Может эти деньги вложить в благое и полезное дело - установить светофоры в нужных местах и обустроить безопасные пешеходные переходы?
Лучше бы помогли стелу в парке юбилейном восстановить, но там не попилишь бабла, что боль для путинских чинуш
На поднять себе з/п в июне... Задним числом... С января...
С января 2005 конечно же
По хорошему в Барнаул надо прислать комиссара с неограниченными полномочиями и после проверки этой клоаки расстрелять на площади воров и саботажников из ВСЕХ ведомств Барнаула, включая главарей.
15.08.2021 09:59
- гость -
-----------------------
Нам уже кино показали что и как будут делать с такими комиссарами: "Майор Гром: Чумной Доктор."
На каждого комиссара свой майор всяко найдётся
Барнаульские чиновники рассказывали журналистам, что светофор на перекрёстке двух оживлённых улиц появится в 2019 году)))
Потом сроки сдвинули на 2020-й.
ПОТОМ...)))
ЗАЧЕМ ЭТО ДЕЛАЮТ?А ПОТОМ ОБИЖАЮТСЯ,ЧТО НАРОД ТАК КРИТИКУЕТ ВЛАСТЬ.
Этой улице не везёт.
Что Вы взялись свои глубокие душевные волнения описывать .
Вы эту власть выбирали ? Или лежали на диване ?
Улица загружена и ее давно нужно обезопасить.
Никогда такого не было и вот опять.
А зачем там светофор- она все-равно перекопана поперек! Пока закопают, пока заасфальтируют - вот вам и 2035! Щас с сентября опять апокалипсис нау начнется!
Просто несколько громкоговорящих фраз из сказки "Варвара-краса, длинная коса"
1.– Ты же слово дал!
– Я дал, я обратно взял! Я хозяин своего слова!
2.– Царь не должен думать о каждом, царь должен думать о важном.
Лучше бы помогли стелу в парке юбилейном восстановить, но там не попилишь бабла, что боль для путинских чинуш
Зато спасение для юбилейного! Только что оттуда, как в лесу побывали - тишина, бегуны, собачники с собаками дрессируются, бабульки с палками грибы ходят ищут - красота! Ни орущих детей, ни ревущих вонючих машин.
Ядринцева-Стрителей. Стоит светофор и постоянная пробка именно у светофора
Только что оттуда, как в лесу побывали - тишина, бегуны, собачники с собаками дрессируются, бабульки с палками грибы ходят ищут - красота! Ни орущих детей, ни ревущих вонючих машин.
Закладки искали?
зато в абсолютно ненужных местах поставили, перевесьте да и все