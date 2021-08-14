Два человека погибли в авариях с участием велосипедистов в Алтайском крае с начала года

С начала 2021 года на дорогах Алтайского края произошло 55 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

55 человек травмированы в результате подобных аварий. Среди пострадавших – 28 детей. Два человека погибли.

"Статистика показывает, что главной причиной подавляющего большинства таких трагедий является явное пренебрежение правилами маневрирования. Одна из наиболее "любимых" опасных привычек велосипедистов – осуществлять поворот налево", – сказано в сообщении.

Правоохранители напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Даже при езде на велосипеде.