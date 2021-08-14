Свыше 60 млн рублей выделили на ремонт трассы в Алтайском крае

В Алтайском крае дорожники завершили работы на трассе Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Республикой Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Изначально объект должны были сдать в 2022 году. Однако поступили дополнительные средства из краевого бюджета, и подрядчик завершил ремонт в этом сезоне. Стоимость работ превысила 60 миллионов рублей.

На участке между сёлами Курья и Саввушка дорожники выполнили фрезерование дорожного полотна, уложили верхний и нижний слои асфальтобетонного покрытия. Также специалисты укрепили обочины, провели мероприятия по устройству пяти примыканий, нанесли разметку и установили дорожные знаки.