Свыше 60 млн рублей выделили на ремонт трассы в Алтайском крае

В Алтайском крае дорожники завершили работы на трассе Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Республикой Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Изначально объект должны были сдать в 2022 году. Однако поступили дополнительные средства из краевого бюджета, и подрядчик завершил ремонт в этом сезоне. Стоимость работ превысила 60 миллионов рублей.
На участке между сёлами Курья и Саввушка дорожники выполнили фрезерование дорожного полотна, уложили верхний и нижний слои асфальтобетонного покрытия. Также специалисты укрепили обочины, провели мероприятия по устройству пяти примыканий, нанесли разметку и установили дорожные знаки.
Комментарии
Что-то новость слишком приукрашена, дорога от границы Курьинского района до Савушки просто уродская и никто ее не ремонтировал много лет.
Как бы ни было дороги строят и ремонтируют,
Платон в действии. Правда стоимость перевозок выросла.
какую бредятину собираете- напишите, что ремонт произведен в границах Курьинского района, а то всей трассы. Для сведения-в настоящее время очень низкими темпами ведется ремонт этой трассы в Третьяковском районе