Археологи на Алтае обнаружили уникальный каменный нож

Археологи нашли уникальный каменный нож с микроретушью, предположительно, времён палеолита во время раскопок в Чарышском районе Алтайского края. Таких предметов в мире не более 10, а в последний раз подобный артефакт находили во Франции 60 лет назад.

"В настоящее время мы работаем в Чарышском районе, и в этом археологическом сезоне нам удалось обнаружить уникальный объект. Это очень редкая находка и уникальная вещь – обломок каменного ножа с микроретушью. Последний раз аналогичный объект был найден во Франции в 1962 году. Это крайне редкая находка, в мире таких насчитывается не более 10. Уникален этот нож именно микроретушью – это так называемая микрообработка лезвия, самый высокий уровень обработки каменного изделия, мельчайшая обработка камня вплоть до микромиллиметров", – рассказал агентству ТАСС руководитель Алтайского археологического общества Михаил Сафронов.

Теперь перед археологами стоят две задачи: установить время, когда был изготовлен нож, а также определить, откуда пошла такая технология обработки камня.