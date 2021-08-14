Барнаульцы стали свидетелями загадочного авиашоу на Речном вокзале

Жители города в сообществе Barnaul22 рассказали о спонтанном авиашоу, которое прошло на Речном вокзале. Те, кто успел снять самолёты на видео, выкладывают ролики в социальных сетях.

Кто устроил это авиашоу, а главное – по какому поводу, неизвестно. Отмечается, что в небе летали три самолёта.