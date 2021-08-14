Барнаульцы стали свидетелями загадочного авиашоу на Речном вокзале

Жители города в сообществе Barnaul22 рассказали о спонтанном авиашоу, которое прошло на Речном вокзале. Те, кто успел снять самолёты на видео, выкладывают ролики в социальных сетях.
Кто устроил это авиашоу, а главное – по какому поводу, неизвестно. Отмечается, что в небе летали три самолёта.
Комментарии
Как неизвестно?
Третье воскресенье августа - день ВВС СССР.
Постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 28 апреля 1933 года № 859, в честь выдающихся достижений учёных, авиационных конструкторов, работников авиационной промышленности, лётного и технического состава ВВС РККА установлен праздник 18 августа — Всесоюзный день авиации (День Воздушного Флота СССР, День Авиации).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных днях» было установлено, что День Воздушного Флота СССР отмечается в третье воскресенье августа.
сегодня суббота. Проснись, Нео, ты обоср.. В общем, то самое..
Тренировались. Завтра покажут, видимо.
14.08.2021 15:48
- гость -
Не грубите.
Наливайте бокалы золотистого рома
Кто ещё на гражданке и призыва не ждёт.
Выпивайте за наши голубые погоны,
За летящий по небу золотой самолёт
и смотреть на остатки распылений от этих пируэтов.
Сегодня в училище праздновали День ВВС. Хотя по календарю он 12 августа. Но это был рабочий день - четверг. Завтра День воздушного флота России . Но никаких празднеств уже не будет.
очень красивенько летели над дачами. удивили и подняли настроение!