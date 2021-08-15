Известный лётчик Евгений Кузнецов погиб при крушении Бе-200 в Турции

Известный российский лётчик Евгений Кузнецов, главный герой фильма "Форсаж. Возвращение", погиб при крушении самолёта-амфибии Бе-200 в Турции. Об этом ТАСС сообщила главный режиссёр дирекции документального кино АО "Первый канал", создательница фильма Наталья Гугуева.

"Да, он погиб. Это подтвердили и его родные", – сказала она.

Документальный фильм "Форсаж. Возвращение" сняли в 2016 году. В картине рассказывалось о российских военных лётчиках, чей полк вместе с Крымом после распада СССР отошёл Украине. Часть съёмок проходила в Мурманской области. По данным ряда СМИ, Кузнецов участвовал в испытаниях самолёта модели Бе-200, в том числе в условиях Арктики.

Напомним, что 14 августа в Турции разбился российский пожарный самолёт Бе-200. Экипаж судна состоял из восьми человек: пятерых россиян и троих представителей Турции. Все погибли.