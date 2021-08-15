Известный лётчик Евгений Кузнецов погиб при крушении Бе-200 в Турции

Известный российский лётчик Евгений Кузнецов, главный герой фильма "Форсаж. Возвращение", погиб при крушении самолёта-амфибии Бе-200 в Турции. Об этом ТАСС сообщила главный режиссёр дирекции документального кино АО "Первый канал", создательница фильма Наталья Гугуева.
"Да, он погиб. Это подтвердили и его родные", – сказала она.
Документальный фильм "Форсаж. Возвращение" сняли в 2016 году. В картине рассказывалось о российских военных лётчиках, чей полк вместе с Крымом после распада СССР отошёл Украине. Часть съёмок проходила в Мурманской области. По данным ряда СМИ, Кузнецов участвовал в испытаниях самолёта модели Бе-200, в том числе в условиях Арктики.
Напомним, что 14 августа в Турции разбился российский пожарный самолёт Бе-200. Экипаж судна состоял из восьми человек: пятерых россиян и троих представителей Турции. Все погибли.
Комментарии
За Турцию-матушку. Дадут турки ему героя звание?
А вот турки что-то не торопятся погибать, спасая леса Якутии.
но россиян политика партии устраивает, т.к. они предпочитают отдых в Турции
Не стоит турция и эрдоган такой помощи, которая выливается в гибель наших лучших людей. Большая трагедия
пятерых россиян и троих представителей Турции
Такой опытной летчик, что там случилось? Турок не туда залез?
Самолет на фотке так эффектно смотрится. А беспилотники хуже Турции делаем. Как так?
Если турки арендовали российский самолет, значит у них беспилотники бомбы носить могут, а воду нет
15.08.2021 10:21
гость
А беспилотники хуже Турции делаем. Как так?
Ну не хуже точно. На Донбассе, к слову, турецкие байратары уже усадили.
Если бы у питерской шпаны были мозги, они бы направили наши самолеты в Якутию, а туркам предложили бы тушить пожары своими беспилотниками, привязывая к ним вместо бомбы кружку с водой.
15.08.2021 10:30
- гость -
И что бы ты потом вякало, если бы там (В Турции) на пожарах погибли наши соотечественники, которых там по сотне тысяч в неделю?
Ранее турецкие СМИ неоднократно упрекали экипаж Бе-200 в лихачестве — воду брали вблизи гражданских судов.
А тушил-бы Якутию- жив остался. А так ни летчиков, ни самолёта, ни леса. Многоходовочка.
Турки валютой платили. В том числе лётчикам. Поэтому те шабашили, забывая о ТО и о личном отдыхе.
Соболезнования родным.
"Если бы у питерской шпаны были мозги, они бы направили наши самолеты в Якутию"
Были бы у тебя мозги, ты не писал бы подобную чушь. Нет в Якутии поблизости с очагами пожаров подходящих для Бе-200 водоемов!
Писали же, что Турция арендовала эти самолёты, вместе с экипажами. За деньги они там, поэтому не в Якутии бесплатно.
Якутия всегда горела. Писак меньше было.
Самолет, стоящий на балансе министерстве обороны РФ, отправлен тушить пожары в страну, целенаправленно сбившую другой самолет этого же самого министерства обороны РФ. Не, а чо, у нас же капитализм.
Разбившийся при тушении лесных пожаров в Турции БЕ-200 - один из трех арендованных в этом году у России самолетов. По условиям соглашения Турция не обязана компенсировать стоимость самолета, если будет доказано, что катастрофа произошла по вине русского пилота
Напомним, что по условиям соглашения с Турцией аренда 3 российских БЕ-200 обойдется бюджету республики в 24 млн долларов. При этом турецкие журналисты неоднократно подчеркивали, что у Турции есть в распоряжении аналогичные самолеты, а российские не подходят для горной местности. Но Турция все равно арендует именно БЕ-200.
По условиям арендного соглашения ответственность за самолет ляжет всё равно на Россию, если будет доказано, что катастрофа произошла по вине русского пилота. Скорее всего, Россия также будет вынуждена предоставить в ближайшее время другой БЕ-200 взамен разбившегося.
Договор есть договор.
Может он был застрахован? В турецкой компании. Или в американской. В том числе от ошибки пилота. Было бы неплохо
Было бы неплохо
если не считать гибели крутого летчика
15.08.2021 12:57
- гость -
Якутия всегда горела. Писак меньше было.
У нас некоторое количество лет назад в целях экономии сократили почти всех, кто должен был бы, например, полосы противопожарные наводить, следить и очаги на ранней стадии выявлять и т.д. Вдруг это как-то да связано с увеличением числа пожаров.
Сядь, подумай.
Жаль, только вчера посмотрел фильм по ЦТ про Кузнецова. Вечная память!
Не жалко, когда тушат другие страны а своя горит
В Якутии горит по площади больше, чем горит сейчас во всех европах
15.08.2021 13:47
- гость -
В Якутии труднодоступная тайга, а в Европах и Турции горят курорты.