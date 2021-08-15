Сельчанин угнал у барнаульца автомобиль, чтобы покататься по городу

Сотрудники ДПС задержали 25-летнего жителя Мамонтовского района в Барнауле на угнанном автомобиле. Мужчина заявил, что обнаружил авто с ключом в замке зажигания и решил покататься на автомобиле.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, накануне 25-летний житель Барнаула обратился в полицию с заявлением об угоне автомобиля. Стоимость машины составляет 50 тысяч рублей.

Через некоторое время полицейские остановили похищенный автомобиль. За его рулём был молодой человек, который не стал отрицать свою вину.

"Он признался, что увидел машину во дворе дома и решил угнать её с целью, как он ответил, "покататься". Зайдя в ограду, он обнаружил, что двери автомобиля не закрыты, а ключ находится в замке зажигания. Злоумышленник выкатил транспорт из ограды, завёл ключом двигатель и уехал. Впоследствии он был задержан сотрудниками ДПС", – сообщает пресс-служба ведомства.

По факту угона полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения").