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Сельчанин угнал у барнаульца автомобиль, чтобы покататься по городу

, ИА "Амител"
Мужчина увидел авто с ключом в замке зажигания и не удержался
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Сотрудники ДПС задержали 25-летнего жителя Мамонтовского района в Барнауле на угнанном автомобиле. Мужчина заявил, что обнаружил авто с ключом в замке зажигания и решил покататься на автомобиле.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, накануне 25-летний житель Барнаула обратился в полицию с заявлением об угоне автомобиля. Стоимость машины составляет 50 тысяч рублей.

Через некоторое время полицейские остановили похищенный автомобиль. За его рулём был молодой человек, который не стал отрицать свою вину.

"Он признался, что увидел машину во дворе дома и решил угнать её с целью, как он ответил, "покататься". Зайдя в ограду, он обнаружил, что двери автомобиля не закрыты, а ключ находится в замке зажигания. Злоумышленник выкатил транспорт из ограды, завёл ключом двигатель и уехал. Впоследствии он был задержан сотрудниками ДПС", – сообщает пресс-служба ведомства.

По факту угона полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения").

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

15.08.2021 12:27
- гость -

Понаехали. Все на одно лицо. Защёкинский район, село Вафлино.

15.08.2021 12:55
- гость -

Правильно и сделал. Закрыть машину нужно.

15.08.2021 13:41
Виктор

А что за машина может быть за 50 тысяч? Какой марки и года выпуска?

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