Имя Сергея Каменского присвоили отряду юнармейцев в Бийске

В Бийске воспитанники стрелковой школы вошли в отряд юнармейцев, которому дали имя призёра Олимпиады в Токио Сергея Каменского. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Каменский уже прибыл в Бийск, где его тепло встретили земляки. Администрация города подарила ему сертификат на 100 тыс. рублей. Сам он вручил юнармейские значки воспитанникам городской стрелковой школы.

"Удивлён таким сюрпризом, который организовали. Очень приятно было встретиться со всеми вами. Спасибо вам огромное за тёплый приём. Это фантастика", – сказал он.

Напомним, что на Олимпиаде в Токио Каменский взял бронзовую медаль в миксте с Юлией Каримовой в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. В стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров стрелок занял второе место.