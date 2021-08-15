Неизвестный выстрелил в мужчину в Барнауле из ревности к жене

Неизвестный выстрелил в мужчину возле магазина "Российский кафель" по адресу Просторная, 135, в Барнауле. Как пояснил пострадавший, нападавший приревновал к нему жену.

Паблик "Инцидент Барнаул" сообщает, что после стрельбы мужчина скрылся на автомобиле. Позднее подозреваемого задержали неподалёку от места происшествия – возле здания на улице Просторной, 127. Его доставили в отдел полиции для разбирательств.

По имеющейся информации, у пострадавшего два ранения: в голову и руку. Его увезла скорая помощь.