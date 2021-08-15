Неизвестный выстрелил в мужчину в Барнауле из ревности к жене

Неизвестный выстрелил в мужчину возле магазина "Российский кафель" по адресу Просторная, 135, в Барнауле. Как пояснил пострадавший, нападавший приревновал к нему жену.
Паблик "Инцидент Барнаул" сообщает, что после стрельбы мужчина скрылся на автомобиле. Позднее подозреваемого задержали неподалёку от места происшествия – возле здания на улице Просторной, 127. Его доставили в отдел полиции для разбирательств.
По имеющейся информации, у пострадавшего два ранения: в голову и руку. Его увезла скорая помощь.
Комментарии
А это ещё там сотни многоэтажек не построили...
Дурачок!
Её всё равно нет нет, да кто нить имеет.
На всех патронов не хватит.
"Неизвестный выстрелил в мужчину - Позднее подозреваемого задержали"
Инкогнито?!
Странная логика у мужика— гуляет жена, а стреляет в любовника, ревность страшная штука, померещилось ему, что жена изменяет, а она, может быть, просто привлекательная женщина и просто общалась с коллегой
Инкогнито
Поди опять уважаемый человек связанный сами знаете с какой партией?
Странное оправдание стрельбы, никакой логики
Да уж... Наши люди в булочную с оружием не ходят!
твоя моя не понимать? это же пострадавший с пробитой бошкой оправдывается. думаете ваших горинги на рабочем месте не юзают?может передергиваете подглядывая за ними в замочную скважину куколды несчастные?
Лучше бы кашолке своей все отверстия запенил монтажной пеной
15.08.2021 15:38
людмила
А чё так суетно то, Людмила?! Видно тётка из за которой всё случилось, вам знакома и не из простых...
Это ты петя что то дергаешься за других говоришь. Тут выше комментаторы обвиняют стрелявшего мужчину, что он оправдывается, хотя это не так. Может ты это все целый день и пишешь?
Так кто стрелял?
В кого стрелял?
И по какой причине?
15.08.2021 15:09
acdc
Дурачок!
Её всё равно нет нет, да кто нить имеет.
На всех патронов не хватит.
Согласен. Помогаю иногда таким женщинам, причем с их радостного одобрения. Это жизнь.А по сути сейчас стрелок и срок словит. И надолго.
15.08.2021 15:38
людмила
твоя моя не понимать? это же пострадавший с пробитой бошкой оправдывается. думаете ваших горинги на рабочем месте не юзают?может передергиваете подглядывая за ними в замочную скважину куколды несчастные?
Стопудова тут многие не знают что (кто) такие эти горинг и куколд.))))
Приметы: Мавр...
Есть же поговорка ....С не захочет кабель не вскочит, а может прицел сбился