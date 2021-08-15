Юрист назвал фразы, которые нельзя говорить при телефонном разговоре с мошенниками

Управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин заявил, что общение с мошенниками следует пресекать. Однако если беседа началась, стоит помнить о запрещённых фразах, которые не следует использовать.
Как он объяснил в разговоре с порталом "Прайм", мошенники могут использовать личные данные для звонка в банк или иную службу, где существует функция распознавания голоса. Юрист напомнил, что наиболее часто злоумышленники выманивают данные карты якобы для пресечения кражи средств. При первых признаках такого поведения разговор с преступниками нужно прерывать.
Кроме того, он заявил, что при разговоре с мошенниками нельзя говорить слова "да", "нет" и различные цифры, которые могут записать на диктофон.
"Даже если вам звонят со словами о списании с вашей карты большой суммы денег – не паникуйте. Положите трубку и сами перезвоните по номеру телефона, указанному на самой карте", – заявил Редин.
Комментарии
Нельзя вслух произносить свои имя, фамилию, отчество. Также не следует говорить слова «да», «подтверждаю», «согласен», «разрешаю» и так далее. Уточнив, какое учреждение представляет звонящий, говорим: "Наш разговор записан, я сейчас перезвоню а) в банк; б) в отдел полиции; в) медицинское учреждение и т.д." и кладем трубку.
Однажды при регистрации на одном сайте в поле логин забил пароль, который у меня естественно везде, а на том сайте все всякие повторные изменения только через админов, что занимает некоторое время. А дальше привязки к гугловской почте и прочее, т.е. при желании можно было бы наковырят всякого.
И вот после всей этой истории, буквально через два дня мне позвонили мошенники. Сначала подогнался, вспомнив историю с паролем, но в итоге послал их.
Так что: никому, ничего и никогда.