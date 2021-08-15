Россия пообещала не вмешиваться в дела Афганистана

Россия не будет вмешиваться в суверенные дела Афганистана, пообещал первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Его слова цитирует РИА Новости.

"Россия в ситуацию в Афганистане никак вмешиваться не будет и не может вмешиваться, это суверенное государство", – заявил сенатор.

Также он отметил, что ситуацию в Афганистане нужно экстренно обсудить, поскольку судьба властей и Кабула предрешена, а армия деморализована.

Напомним, что представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) уже прибыли в президентский дворец в Кабул на переговоры с властями. Передача власти должна произойти сегодня, 15 августа, в президентском дворце. Глава государства Афганистана Ашраф Гани сложит с себя полномочия в ближайшие часы.