"Это вашему депутату": неизвестный принёс в гостиницу "Барнаул" загадочную посылку

Неизвестный мужчина принёс в гостиницу "Барнаул" (пр. Красноармейский, 135) подозрительную посылку, сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул". По словам сотрудников гостиницы, мужчина попросил передать небольшую коробку со словами: "Это вашему депутату".
Работники "Барнаула" заподозрили, что в коробке из-под телефона может лежать взрывное устройство и вызвали полицию. Сапёры оцепили здание и провели проверку на месте. В коробке оказался сотовый телефон.
На данный момент оцепление с гостиницы снято, а неизвестного разыскивают правоохранители. Приметы посыльного: на вид 50 лет, одет во всё темное, отличительная черта – синяк под глазом.
Комментарии
А почему его разыскивают? В чём состав преступления?
Как "слуги народа" то боятся своих слуг! Клоуны.
O.S. Очень жаль, что там телефон.
Ага, непонятно, он же телефон просто принёс, ничего угрожающего жизни. Почему разыскивают? А принёс бы он простому человеку, тоже бы искали?
судя по синяку, один раз уже пошутил
Припоминаю жирафа.
Не гIсть, а гость! Черт нерусский
Червону руту не ищи вечерами...
Это вашему депутату
У гостиницы Барнаул есть свой депутат?
В чём состав преступления?Сегодня принёс только сотовый телефон, а завтра в аналогичной коробке взрывное устройство с сотовым телефоном и проводочками от него.
Есть разные уровни абстракции на сопутствующие предметы.
Есть разные действия и слова направленные на то чтобы эту абстракцию на сопутствующее вызвать у других людей или собеседника. Есть способности собеседника абстрагироваться на сопутствующие предметы или отсутствие таковых.
Но самое основное есть совершенно сознательное и желаемое воздействие на абстрактные способности окружающих. А есть подсознательные, это когда язык бежит впереди мозгов, например. И только потом мозги начинают осознавать свои же собственные поступки способные вызвать у других абстракцию на сопутствующие предметы.
В каждом конкретном случае очень тяжело доказать что человек делал этот поступок с этим конкретным намерением. Это может осознавать только сам делатель да и то неизвестно насколько.
Поэтому тут он принёс телефон, приносить телефоны не запрещено. А что абстрактно предположили другие, ну он об этом не подумал заранее или подумал, но это не известно.
Фильм "Матрица" так же начинался