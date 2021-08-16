"Это вашему депутату": неизвестный принёс в гостиницу "Барнаул" загадочную посылку

Неизвестный мужчина принёс в гостиницу "Барнаул" (пр. Красноармейский, 135) подозрительную посылку, сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул". По словам сотрудников гостиницы, мужчина попросил передать небольшую коробку со словами: "Это вашему депутату".

Работники "Барнаула" заподозрили, что в коробке из-под телефона может лежать взрывное устройство и вызвали полицию. Сапёры оцепили здание и провели проверку на месте. В коробке оказался сотовый телефон.

На данный момент оцепление с гостиницы снято, а неизвестного разыскивают правоохранители. Приметы посыльного: на вид 50 лет, одет во всё темное, отличительная черта – синяк под глазом.