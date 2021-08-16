Мошенники в Алтайском крае стали чаще представляться сотрудниками банков и полицейскими

Прокуратура Алтайского края предупреждает жителей региона о том, что мошенники стали всё чаще представляться сотрудниками банков и правоохранительных органов. Особо опасны те, кто отнимает кредитные средства своих жертв.

"Жительница Змеиногорска после телефонного разговора со злоумышленником оформила кредит и перечислила 500 тысяч рублей неизвестным лицам, полагая, что общается с сотрудниками банка. В этот же день аналогичные преступления совершены в отношении жителей Барнаула, Новоалтайска на общую сумму более 2 млн рублей", – сказано в сообщении ведомства.

Во всех этих случаях мошенники смогли убедить пострадавших в том, что неизвестные пытались оформить кредит на их имя. Для отмены заявки людям предлагали оформить другой кредит, а деньги перевести на безопасный счёт.