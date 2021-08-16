Девочка-инвалид в Бийске два года не может получить кресло-коляску

В Бийске девочка-инвалид уже два года не может получить необходимое ей кресло-коляску. Об этом мама ребёнка рассказала в эфире "Бийского телевидения".

Девочку обследовали в 2019 году. Тогда комиссия установила, что ей необходимо специальное кресло, но его не приобрели до сих пор.

Женщина рассказала, что в Фонде социального страхования ей давали несколько контактов, которые могли бы помочь решить проблему.

"За два года я дозвонилась всего пару раз, и на мой вопрос о коляске мне отвечали: "В работе, работаем, ждите. Когда будет – пока неизвестно", – сказала горожанка.

За то время, пока ребёнок передвигался в неподходящем кресле, девочка уже успела упасть и сломать себе обе ноги. Мама ребёнка отметила, что кресло им предлагают купить за свой счёт. Стоит оно около 300 тысяч рублей, а у семьи таких денег нет.