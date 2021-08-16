"Аэрофлот" приостановил полёты над Афганистаном

Самолёты авиакомпании "Аэрофлот", выполняющие рейсы в Дели и Бангкок, будут временно облетать воздушное пространство Афганистана. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Действительно, временно, до нормализации обстановки, самолёты "Аэрофлота" будут облетать воздушное пространство Афганистана. Фактически ограничения касаются двух рейсов: Дели и Бангкок. И наше решение согласуется с позицией регулятора", – сказано в сообщении.

Напомним, что Афганистан полностью под контролем боевиков террористического движения "Талибан" (запрещено в России). Президент покинул республику. Вслед за ним жители в ужасе пытаются бежать из страны, цепляясь за шасси самолётов, на которых вывозят американских военных. В интернете множество видеороликов о том, как гибнут люди в давке в аэропорту или падают с взлетевших самолётов.