Стелла Штань выступила с последним словом в суде

Бывший представитель губернатора и правительства в АКЗС Стелла Штань 17 августа выступила в суде с последним словом. Она заявила, что раскаивается в совершённом проступке, а 42 дня в следственном изоляторе и три месяца под домашним арестом стали для неё большим испытанием.

Как сообщает корреспондент amic.ru, который побывал на заседании суда, в ходе своего выступления Штань отметила, что порой "необдуманный поступок разрушает жизнь, а неразборчивые человеческие отношения делают эту жизнь трагедией", что и произошло с ней.

"Я считаю, что серьезней, чем я себя сама наказала, меня уже никто не накажет, и я ещё раз подтверждаю, что я вину признаю, что это я сделала. Раскаиваюсь. Считаю очень важным, что мною погашен ущерб. Да, это было сложно, финансово сложно", – отметила она.

Штань рассказала, что во время следствия у неё умерла мама, а сейчас она должна заботиться об отце, который нуждается в уходе, поскольку состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Штань отметила, что наказание, связанное с лишением свободы, не позволит ухаживать за родственником.

"42 дня следствия и более трёх месяцев домашнего ареста были для меня большим испытанием с точки зрения как физического здоровья, так и психологически-эмоционального. Я надеюсь, что суд при выборе наказания учтёт, что я добросовестно работала всю свою жизнь. Для меня соблюдение закона – в принципе было смыслом жизни, и сказать, что для меня это стало трагедией – не сказать ничего", – сказала подсудимая срывающимся голосом.

После этого суд удалился на совещание. Решение будет оглашено 18 августа.

Напомним, гособвинение накануне запросило пять лет условно и штраф 500 тысяч рублей для экс-представителя губернатора и правительства в АКЗС. Стелла Штань полностью раскаялась и уже возместила причинённый ущерб в размере 14 млн рублей. По версии следствия, обвиняемая вместе с директором частного детсада Happy Baby Еленой Воротниковой завладела деньгами, выделенными по госпрограмме поддержки предпринимательства. Как полагает обвинение, Воротникова и Штань в 2015 году составили фиктивные документы о купле-продаже принадлежащего чиновнице помещения, чтобы получить субсидию от краевого управления образования на приобретение недвижимости. При этом цена объекта была завышена. Штань в итоге забрала деньги, а Воротникова – помещение площадью 415 кв. м. Прокурор напомнила, что сам фиктивный договор купли-продажи был оформлен не на Штань, а на её мать. По оценке риелтора, недвижимость стоила 29,9 млн рублей, хотя её реальная цена, полагает следствие, была в два раза ниже.