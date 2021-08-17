"Урок союзникам США". Почему Афганистан снова стал "горячей точкой" и что его ждёт дальше

В Афганистане произошло то, о чём высказывали догадки и предупреждали эксперты на телеканалах, информационных ресурсах и в соцсетях – к власти вернулось исламское движение "Талибан" (признано террористическим и запрещено в России). Соединённые Штаты и их союзники судорожно эвакуировали свои посольства и некоторых афганских граждан, сотрудничавших с ними в период оккупации республики с 2001-го года. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, как и ряд высокопоставленных чиновников. Как может дальше развиваться ситуация в этом государстве, почему оно снова превратилось в "горячую точку", есть ли перспективы мирной жизни – попытался понять журналист amic.ru Андрей Магас.

Наджибулла держался дольше

Утром 16 августа стало известно, что отрёкшийся от власти афганский президент Гани в спешке вылетел из страны на специальном вертолёте (пока нет информации, кто предоставил ему транспорт – американцы или оставшиеся ему верными военные) и в настоящий момент, согласно последней информации, находится в Узбекистане. Как сообщается, он уезжал в аэропорт в сопровождении машин, набитых мешками с деньгами, сообщил пресс-секретарь МИД РФ Никита Мищенко. Те мешки, что не удалось запихнуть в вертолёт, остались лежать на лётном поле. По предварительной информации, Гани отправится в Оман, где ему будет предоставлено политическое убежище.

Данный факт весьма красноречиво свидетельствует о двух обстоятельствах – во-первых, быстрота обрушения кабульского режима после вывода сил НАТО из страны оказалась неожиданной даже для его руководителей. Во-вторых, почти за 20-летний период пребывания сил западного альянса в Афганистане материальное положение в стране поправили исключительно высокопоставленные чиновники. Последний фактор сыграл не последнюю роль в успехах "Талибана". Как бы то ни было, очевидно, что в ближайшие месяцы вряд ли эта страна будет представлять собой политически стабильное пространство.

Впрочем, дестабилизация обстановки в стране шла по нарастающей с 1989 года, когда её после десятилетнего присутствия покинули советские войска. При этом просоветская власть Наджибуллы держалась ещё три года и могла бы править государством ещё длительное время, если бы в начале 1992-го российское руководство во главе с Борисом Ельциным не прекратило оказывать ей поддержку.

"Одной из главных причин падения режима Наджибуллы стало прекращение поставок бензина афганской армии, – отметил в беседе с корреспондентом amic.ru председатель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. – Если бы этого не случилось, а российская власть смотрела бы на вещи иначе, то в лице Афганистана мы могли иметь страну с коммунистическим правительством, наподобие, скажем, Вьетнама. Поэтому советский опыт военного присутствия на афганской земле довольно позитивен по сравнению с американским".

Власть Наджибуллы рухнула в 1992 году под ударами группы полевых командиров (которые в период противостояния советским войскам вооружались западными странами, отчасти Ираном и Китаем, а также занимались наркоторговлей), объединившихся в Северный альянс. В апреле 1992-го было провозглашено Исламское Государство Афганистан, во главе которого были Себгатулла Моджаддеди и Бурнахуддин Раббани (сделал себе состояние на контрабанде и наркотиках в период пребывания в Иране и Пакистане). Однако пришедшее к власти афганское руководство не было монолитным – будучи не способным наладить осмысленную социально-экономическую политику и хозяйственную жизнь в масштабах страны, правящие группировки занялись выращиванием опийного мака и организацией наркотрафика, что стремительно привело к криминализации нового режима. В то же время на юге государства набирало силу движение "Талибан", состоявшее большей частью из этнических пуштунов (более 40% населения страны). Стоит заметить, что правивший Афганистаном с июня 1992-го Раббани был таджиком, формировавшим высшие органы власти в значительной степени из своих соплеменников. Это правительство поддерживало большинство стран мира.

Наркобизнес как основа экономики

Движение талибов объявило себя "истинным защитников афганцев" и быстро набирало популярность, поскольку возраставшие экономические трудности вели к падению поддержки кабульской власти. И в сентябре 1996-го талибы почти без боя взяли Кабул, провозгласив Исламский Эмират Афганистан. Впрочем, экономическое положение Афганистана в годы первого правления "Талибана" нисколько не улучшилось, а большинство стран мира не признали новую власть и отношений с ней не поддерживали. Исключение составили только Саудовская Аравия, Пакистан, ОАЭ и отчасти Туркмения.

Поначалу талибы вели жёсткую борьбу с наркотрафиком, уничтожив большую часть посевов опийного мака, однако бессилие перед экономическими трудностями заставило их отступить от своих принципов, и в 1999 году в стране был собран рекордный урожай опиатов – более 4600 тонн.

После терактов 11 сентября 2001 года их виновником был объявлен Усама бен Ладен, лидер движения "Аль-Каида" (запрещено в РФ), которого Вашингтон представил как "террориста № 1". На требование США выдать его правительство талибов ответило отказом, что стало формальным поводом для ударов по стране сил западной коалиции, последующего вторжения и падения режима "Талибана". Впрочем, талибы никуда не делись – они "превратились" в мирных жителей, некоторые ушли в подполье (жили в Кабуле, Кандагаре и других городах) или в горные труднодоступные приграничные районы – например, пакистанский Вазиристан, на территории которого существует даже основанное ещё в 1893 году пуштунами непризнанное в мире одноимённое "государство".

Впрочем, режим оккупации, поддерживаемый западными странами в Афганистане, был весьма специфическим. Военнослужащие чаще всего находились в пределах воинских частей, покидая их в основном для проведения боевых операций. Ночью города и кишлаки были во власти талибов. Чем дальше от Кабула – тем влияние военной администрации становилось всё более призрачным. Временным главой Афганистана в 2001 году стал Хамид Карзай. Затем он дважды избирался президентом. В 2015-м на выборах победил Ашраф Гани. Впрочем, выборы не принесли страну стабильности и умиротворения. Никаких позитивных экономических преобразований не проводилось. Огромное число афганцев, особенно старшего поколения, с тоской вспоминали период пребывания на своей земле "шурави" – так называли советских военных. В то десятилетие (1979-1989) было построено немало больниц, школ, объектов инфраструктуры, предприятий, домов культуры. За период пребывания западных войск не было возведено практически ничего. Иногда небольшие средства выделялись на гуманитарные проекты, но они нещадно разворовывались чиновниками (действовавшими в связке с представителями командования сил коалиции) и никто за это не нёс ответственности. Популярности подобные "художества" оккупационным силам и опиравшейся на них власти, конечно, не добавляли.

Сигналы пока противоречивы

Уход американцев из страны, конечно, больше всего смахивает на бегство, отмечает Никита Мендкович.

"Многих наверняка впечатлили кадры эвакуации персонала в аэропорту, когда военные довольно жёстко отталкивают афганцев, – людей, которые с ними сотрудничали, – отмечает собеседник. – Хотя военные и заявляют, что стреляли в воздух, но поступили сообщения о раненых. Поэтому Соединённые Штаты потерпели в Афганистане тяжёлое военное, политическое поражение. Они так и не смогли сформировать за 20 лет боеспособную афганскую армию, силы правопорядка, а в конце просто бросили их, хотя понимали, что власть в Кабуле действовать самостоятельно не готова. Это урок, предупреждение союзникам США".

Что касается политики новой-старой власти в Кабуле, то сегодня сказать что-либо определённое о ней пока трудно, поскольку поступающие сообщения довольно противоречивы, подчёркивает Мендкович:

"С одной стороны, талибы заявили, что не будут препятствовать работе НКО, не будут менять сразу школьную программу, будут соблюдать права женщин и многое другое. С другой стороны, поступают сообщения об избиениях женщин, вышедших из дома без сопровождения мужа, о расправе над полицейскими и многие другие тревожные сигналы. Конечно, нынешние талибы уже не, что были в 1990-2000-е годы – у них сменилось целое поколение, многие полевые командиры моложе 40 лет. В общем, делать какие-то выводы о будущей афганской политике можно будет после того, как власть талибов укрепится".

Если же говорить об экономике, то эксперт убеждён, что есть целый ряд перспективных направлений для афганского руководства. Например, в стране имеются немалые запасы меди, железной руды. Афганистан прекрасно подходит для выращивания шафрана, хлопка. Для этого нужно только привести в порядок построенные ещё под руководством советских специалистов оросительные системы. Причём доходность от выращивания и переработки названных культур может быть куда выше, чем от производства наркотиков. Есть также перспективы постройки железной дороги, магистрального трубопровода, национальной ЛЭП и т. д.

"Просто талибы должны отказаться от использования террористических практик и решить для себя, что им нужно: построить страну с нормальной экономикой или продолжать играть в "казаки-разбойники". Если они выберут второе, то можно не сомневаться, что у других стран – России, Китая – найдётся твёрдый и решительный ответ на такие поползновения".