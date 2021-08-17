17 августа суд Железнодорожного района Барнаула признал экс-зампредседателя правительства Алтайского края Ирину Долгову виновной в превышении должностных полномочий. Бывшая чиновница получила три года условно, сказано на сайте регионального Следкома.
Установлено, что осенью 2018 года Долгова за счёт средств регионального бюджета обеспечила дорогостоящим лекарством своего знакомого, который не имел права на его бесплатное получение. В результате бюджету Алтайского края был нанесён ущерб в размере более 200 тысяч рублей. Кроме того, в 2018 году Долгова, превысив должностные полномочия, дала указание краевому унитарному предприятию "Аптеки Алтая" закупить лекарственные препараты с истекающим сроком годности на 1 млн рублей. Медикаменты приоббрели у организации, которой руководил знакомый чиновницы. В дальнейшем лекарства уценили и продали. В результате предприятию был причинён имущественный ущерб в размере более 107 тысяч рублей.
Преступления были выявлены оперативными сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю. В ходе предварительного следствия Долгова вину признала полностью. Для обеспечения гражданского иска на её имущество стоимостью более 5,5 млн рублей наложили арест.
В итоге суд назначил Ирине Долговой наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком и лишением права занимать определённые должности на такое же время.
Комментарии
а что с бывшим главой Октябрьского района Барнаула - Освсянниковым?
говорят в отношении него вообще уголовное преследование прекратили, даже не смотря на то, что он дал признательные показания
Ну и правильно, за что сажать?! Жизнь человеку портить. Осознала, в казну вернула, больше не будет. Считаю можно вернуть на должность, но об этом не афишировать.
17.08.2021 12:40
- гость -
А можно еще и наградить. Как пострадавшую от репрессий.
Барельеф Стеллы на стелу "Трудовая доблесть Барнаула!" Заслужила!
Вот весь план по борьбе с коррупцией и рассыпался. Смысл не воровать, если максимум условка.
Мэр у нас тоже был кристально честный человек. Условно, Стелла эта, там даже прокуратура не запрашивает реальный срок. Ну подумаешь тут 14 лямов, там парочка. Условно и всё тут.
А вот недавно писали, про мужика который в огороде пакетик конопли надергал, съесть собирался.
Так вот этому гаду, не место в нашем обществе. Лет 7 за крупный размер.
Можно в администрации тоже попросить, 14 лямов под 5 лет условно. Я тоже верну со временем, мне главное перекрутиться сейчас. Кредит сложнее и опаснее брать, чем воровать деньги и недвижимось
А про борца с коррупцией Рому Ланцова что слышно ?
Эх, надо было книжки, а не таблетки продавать. Книжки бесценны. Написал трактат о печенегах и получил пожизненное содержание.
А тут таблетки. Ерунда какая....
Можно сказать, обе тетки отделались легким испугом. Приговоры ни о чем. Как вы думаете, перестанут чиновники лезть в карман государства или нет, при таких мягких приговорах?
Бонусы за лояльность?
Так это, многие так хотят получить бонус, что не смотрят на составы, есть они, нет их...
Да все они там у "кормушки" с "мохнатой лапой". Что далеко ходить, Савинцев и его группа таких же деятелей нахапали в свое время участки земельные для "Своих" по дешевке, ну и что, живут сейчас себе припеваючи. Один даже опять в администрации сидит (видать не все прибрал)...зато всю семью и внуков обеспечил. А теперь сидит и зарабатывает себе муниципальный стаж...
Всех их надо пересажать, кто на Гоголя 48-не зря же их под одну крышу всех посадили, чтоб могли проворачивать всякие махинации не выходя из "дома"
а почему условно?
после такого приговора - вообще нет желания идти на работу