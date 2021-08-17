Ферму для добычи криптовалюты обнаружили на барнаульской ТЭЦ-3

Крупную ферму для майнинга криптовалют обнаружили на территории барнаульской ТЭЦ-3, которая входит в структуру "Сибирской генерирующей компании". Об этом стало известно правоохранительным органам, которые пришли на предприятие с проверкой.

Майнинг-ферма представляет собой объединённую в одну систему оборудование из компьютерных видеокарт или специализированных устройств. Такие установки проводят специализированные вычисления и "добывают" криптовалюту – зачастую, биткойн. Для работы ферм требуется большое количество электроэнергии, а потому их зачастую размещают в местах с пониженным тарифом на электричество или, что происходит нередко, подключают к сети незаконно.

Как сообщают источники "Банкфакса", несмотря на обнаружение майнинг-фермы, Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело из-за отсутствия заявления потерпевшего. При этом потерпевшим в этой ситуации может считаться сама СГК, а стоимость наработанного электричества оценивается примерно в 30 млн рублей.

Сейчас правоохранители изъяли все компоненты для майнинга и прочее оборудование с территории ТЭЦ-3. Однако, по некоторым данным, аналогичная майнинг-ферма может также находиться на территории ТЭЦ-2 и она якобы продолжает действовать. В таком случае, предполагает издание, к проекту может быть причастно само руководство СГК.

Отметим, на момент публикации материала получить комментарий от пресс-службы СГК не удалось.