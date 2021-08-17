Ферму для добычи криптовалюты обнаружили на барнаульской ТЭЦ-3

Крупную ферму для майнинга криптовалют обнаружили на территории барнаульской ТЭЦ-3, которая входит в структуру "Сибирской генерирующей компании". Об этом стало известно правоохранительным органам, которые пришли на предприятие с проверкой.
Майнинг-ферма представляет собой объединённую в одну систему оборудование из компьютерных видеокарт или специализированных устройств. Такие установки проводят специализированные вычисления и "добывают" криптовалюту – зачастую, биткойн. Для работы ферм требуется большое количество электроэнергии, а потому их зачастую размещают в местах с пониженным тарифом на электричество или, что происходит нередко, подключают к сети незаконно.
Как сообщают источники "Банкфакса", несмотря на обнаружение майнинг-фермы, Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело из-за отсутствия заявления потерпевшего. При этом потерпевшим в этой ситуации может считаться сама СГК, а стоимость наработанного электричества оценивается примерно в 30 млн рублей.
Сейчас правоохранители изъяли все компоненты для майнинга и прочее оборудование с территории ТЭЦ-3. Однако, по некоторым данным, аналогичная майнинг-ферма может также находиться на территории ТЭЦ-2 и она якобы продолжает действовать. В таком случае, предполагает издание, к проекту может быть причастно само руководство СГК.
Отметим, на момент публикации материала получить комментарий от пресс-службы СГК не удалось.
Комментарии
Однако, по некоторым данным, аналогичная майнинг-ферма может также действовать на территории ТЭЦ-2 и она якобы продолжает действовать. В таком случае к проекту может быть причастно само руководство СГК.
А на трубу денег нет.
красавцы! в сгк работают просто красавцы)))
А огромные счета за майнинг оплачивал сам сгк или в счет потребителей включали?
Новые времена, новые веяния, раньше гречку мололи, цемент из золы делали, столярка работала сейчас криптовалюту добывают, собственные нужды станции они такие бесплатные.
Зато исправно выставляют счета на подогрев воды и электроэнергию - хотя это все входит в тариф "отопление" и является побочным продуктом , вырабатывающемся при отоплении города!
следственный комитет сказал все нормально, нет терпил
Да вон на авито продают официально "ферму", покупай за 220тыщ и зарабатывай в месяц 27.
Пусть подстанции еще проверят. На Кристалле стоит такая ферма гудит как вертолет на форсаже, жильцы близлежащих домов жалобы строчить устали.
30 миллионов были включены в тариф для населения. И граждане оплатили из своего кармана криптобизнес СГК.
Директор СГК отказался написать заявление на самого себя? В связи с этим Следком отказался возбудить дело? А оплатят похищенное электричество - барнаульцы.
Да ну, не такой уж и конский расход электричества для большой конторы. Это вообще святое для сисадмина - собрать все незадействованные сервера в майнинг-ферму. По-моему, нечем заняться товарищам, ищут на что бы возбудиться по пустякам.
Сегодня целый день раздают бонусы за лояльность, в виде зарплат не по труду, сроков не по карме... Я одного не понимаю, а чё я всегда мимо кассы-то? За электроэнергию плачу исправно.
Да в чем проблема, раскидают все на потреби елей,
получается квартплата росла из-за чьих то полузаконных майнов?... а народ правительство и администрацию подозревал. Интересно, а что скажет собственник СГК????
Если убьют, то тоже заявления не будет от пострадавшего...
Это было еще год назад как бы и выяснили, что за пределами станции эта ферма находилась, видимо сейчас завершили проверку и сообщили итоги
А огромные счета за майнинг оплачивал сам сгк или в счет потребителей включали?
Естественно, нет, мы платим по счетчикам, это во-первых, во-вторых эта ферма была за пределами тэц, тут некорректная инфа указана
Да в чем проблема, раскидают все на потреби елей,
Каким образом? За услуги оплата по счетчикам происходит
Ты ещё о потерях на ФОРЭМе не слышал?
17.08.2021 16:27
Артур
Каким образом? За услуги оплата по счетчикам происходит
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А легко.
В квартире счетчик = счёт.
В подъезде счётчик = счёт + ОД1.
Общедомовой счетчик = счёт + ОД1 + ОД2.
Далее на какой-нибудь трансформаторной будке стоит счётчик на несколько домов/улиц = счёт + ОД1 + ОД2 + ОД3.
Итого: ВАШ СЧЕТ: = счёт + ОД1 + ОД2 + ОД3+....+ОД(цифру придумайте сами).
И из каких цифр складываются эти эфемерные ОД выяснить оч.сложно.
Да и не занимается этим никто.
У меня они в среднем 10%