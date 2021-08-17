"Для меня это трагедия": о чём говорила Стелла Штань в последнем слове. Аудиоцитата



Расшифровка речи Стеллы Штань в суде / Подготовлено amic.ru

Бывший представитель губернатора и правительства в АКЗС Стелла Штань 17 августа выступила в суде с последним словом. Она заявила, что раскаивается в совершённом проступке, а 42 дня в следственном изоляторе и три месяца под домашним арестом стали для неё большим испытанием. Amic.ru публикует аудиоцитату и расшифрованный текст последнего слова Стеллы Штань.

"В последнем слове я бы хотела пояснить, что в жизни бывает так, что иногда необдуманный поступок разрушает жизнь, а неразборчивые человеческие отношения делают эту жизнь трагедией, как и произошло со мной. Я считаю, что серьёзней, чем я сама себя наказала, меня уже никто не накажет. Ещё раз подтверждаю, что я вину признаю. В том, что именно я сделала, раскаиваюсь.

Считаю очень важным, что мною погашен ущерб, потому что… да, это было сложно, финансового сложно, но с учётом того, что были затрачены бюджетные средства, учитывая моё место работы, для меня это было принципиально важно. Поэтому при назначении наказания тоже прошу этот момент учесть.

Ваша честь, в период следствия у меня умерла мама. Я старшая в семье, и, конечно, заботы об отце, который нуждается в уходе (он состоит на учёте в психоневрологическом диспансере, с учётом своего состояния здоровья не выходит из дома). Поэтому, конечно, наказание, связанное с лишением свободы не позволит достойно обеспечивать ему уход. Моя дочь, младшая дочь, ещё студентка, и, конечно, все вот эти вот такие семейные моменты, они, так или иначе, для меня очень важны.

42 дня в следственном изоляторе, более трёх месяцев под домашним арестом – для меня это было очень большим испытанием с точки зрения как физического здоровья, так и психологически-эмоционального.

Поэтому, Ваша честь, я уверена, я надеюсь, что суд при выборе мне меры наказания учтёт, что я добросовестно работала всю свою жизнь, у меня даже нет штрафов за нарушения правил дорожного движения, и для меня соблюдение закона это был в принципе смысл моей жизни – в силу профессии, в силу воспитания, просто в силу моих убеждений.

Поэтому ещё раз говорю, что сказать, что для меня это трагедия – не сказать ничего. Но я надеюсь, что всё-таки я не потеряна для общества, что с учётом моей прошлой жизни, с учётом погашения ущерба прошу всё это учесть при наказании и не лишать меня свободы. Конечно, я хочу работать дальше, чтобы содержать семью и себя содержать, и всё. Но вот, наверное, всё, что я хотела сказать".

В чём обвиняют Стеллу Штань?

По версии следствия, обвиняемая вместе с директором частного детсада Happy Baby Еленой Воротниковой завладела деньгами, выделенными по госпрограмме поддержки предпринимательства.

Как полагает обвинение, Воротникова и Штань в 2015 году составили фиктивные документы о купле-продаже принадлежащего чиновнице помещения, чтобы получить субсидию от краевого управления образования на приобретение недвижимости. При этом цена объекта была завышена. Штань в итоге забрала деньги, а Воротникова – помещение площадью 415 кв. м.

Прокурор напомнила, что сам фиктивный договор купли-продажи был оформлен не на Штань, а на её мать. По оценке риелтора, недвижимость стоила 29,9 млн рублей, хотя её реальная цена, полагает следствие, была в два раза ниже.