Рост – 40%. Семь тысяч квартир построили в Алтайском крае с начала года

За семь месяцев 2021 года в Алтайском крае застройщики возвели 7 289 новых квартир общей площадью 497 тысяч квадратных метров. Это на 41,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщает Алтайкрайстат.

Индивидуальные застройщики за счёт собственных и заёмных средств построили и ввели в эксплуатацию 222,8 тысячи квадратных метров жилья. Это 44,8% от общего ввода по региону и на 40,4% больше уровня соответствующего периода прошлого года.

В сравнении с 2020 годом ввод жилья в регионе вырос в 23 муниципальных районах и 8 городских округах региона. Наибольшие темпы роста к прошлому году отмечены в Курьинском (в 7,7 раза), Баевском (в 3,4 раза) районах, а также в Бийске (в 2,5 раза), Рубцовске (в 2,5 раза) и Новоалтайске (в 2,4 раза).