На алтайском предприятии "Витамин Продукт" прошло обучение от экспертов РЦК

Коллектив предприятия "Витамин Продукт" прошёл обучение по темам "Декомпозиция целей" и "Эффективный инфоцентр". Тренинг организовали эксперты Регионального центра компетенций в рамках нацпроекта "Производительность труда".

На обучении рассматривали движение финансовых потоков и визуализацию данных. Также эксперты сделали акцент на возможностях и принципах организации инфоцентра. Последний может помочь выявлять проблемы и повысить скорость принятия решений за счёт эффективно организованной коммуникации.

ООО "Витамин Продукт" является предприятием – участником национального проекта "Производительность труда" шестой волны под управлением РЦК. Приоритетное направление деятельности фирмы – производство натуральных масел и алтайских бальзамов, косметических средств и эфирного масла из высококачественного сырья Горного Алтая и Сибири.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать заявку можно на сайте, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.