Ни концерта, ни фейерверка. День города в Барнауле пройдёт в "ковидном" режиме

День города в Барнауле в 2021 году состоится 11 сентября, однако пройдёт без концертных программ и фейерверка. Такое решение приняли в мэрии по итогам заседания оргкомитета под руководством главы администрации Вячеслава Франка.
Как сообщает пресс-центр мэрии, Франк отметил, что на сегодняшний день в Барнауле сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, поэтому празднование Дня города планируется в сокращённом формате – без проведения массовых мероприятий. Также, чтобы не допустить массового скопления людей, принято решение не запускать фейерверки.
Как отметила председатель БГД Галина Буевич, в существующих условиях важно создать атмосферу праздника на улицах, а потому необходимо уделить внимание их оформлению и наполнить событиями. Также она отметила, что основу празднования составят выставки ремёсел и прикладного творчества, искусства и цветов, экспозиции и мастер-классы, которые пройдут на районных площадках.
Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьёв отметил, что основной темой концепта украшений стало присвоение Барнаулу звания "Город трудовой доблести" и тематика Года науки и технологий. На улицах и проспектах краевой столицы развесят праздничные баннеры и флаги. Украсить региональный центр планируется уже к 2 сентября.
Председатель комитета по культуре Барнаула Валерий Паршков подчеркнул, что в программе сохранятся вручение наград барнаульцам, присвоение звания почётного гражданина, дипломов и памятных знаков. Кроме того, откроются городская и районные Доски почёта.
Также власти планируют провести спортивные мероприятия в ограниченном варианте. Состоятся выставки-презентации городских спортивных организаций, состязания с ограниченным количеством участников, они будут рассредоточены по различным спортивным площадкам.
При этом в случае ухудшения эпидемиологической обстановки существующую программу 291-летия Барнаула могут вновь скорректировать.
Комментарии
И людей скоро небудет
экономию можно потратить на подарок жителям города - на освещение и тротуары на Ядринцева
Э, стопэ! Как это "ни концерта, ни салюта"????
А воровать "нужным людям" как прикажете?
17.08.2021 15:26
- гость -
экономию можно потратить на подарок жителям города - на освещение и тротуары на Ядринцева
согласен!
А стрижи?
снова попрошайки с Ядринцева повылазили...
И светофор.
17.08.2021 15:42
Митенька ржевский
Э, стопэ! Как это "ни концерта, ни салюта"????
А воровать "нужным людям" как прикажете?
А они уже наворовали)))
Можно все официально оформить и списать средства. Не переживайте.
Гость 15:50, невежа вы. Если бы вы жили в этом районе, то понимали бы, что это реально проблема. Вопрос требует решения.
да пусть я невежа, но не попрошайка.
На Ядринцева ливневки в первую очередь делать надо, как дождь, то не пройти. Особенно в районе Песчаной, ну а про Молодёжку и Ядринцева недавно писали во всех пабликах
Мудрое решение. Жизни и здоровья людей важнее. А повеселиться можно будет, когда коронавирус будет побеждён
с коронавирусом придётся жить, смотритесь с этим и живите.
Ядринцева вообще застроить до междомового проезда., тогда ни фонари не нужны ни ливневка Не нужный переулок.