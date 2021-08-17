Ни концерта, ни фейерверка. День города в Барнауле пройдёт в "ковидном" режиме

День города в Барнауле в 2021 году состоится 11 сентября, однако пройдёт без концертных программ и фейерверка. Такое решение приняли в мэрии по итогам заседания оргкомитета под руководством главы администрации Вячеслава Франка.

Как сообщает пресс-центр мэрии, Франк отметил, что на сегодняшний день в Барнауле сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, поэтому празднование Дня города планируется в сокращённом формате – без проведения массовых мероприятий. Также, чтобы не допустить массового скопления людей, принято решение не запускать фейерверки.

Как отметила председатель БГД Галина Буевич, в существующих условиях важно создать атмосферу праздника на улицах, а потому необходимо уделить внимание их оформлению и наполнить событиями. Также она отметила, что основу празднования составят выставки ремёсел и прикладного творчества, искусства и цветов, экспозиции и мастер-классы, которые пройдут на районных площадках.

Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьёв отметил, что основной темой концепта украшений стало присвоение Барнаулу звания "Город трудовой доблести" и тематика Года науки и технологий. На улицах и проспектах краевой столицы развесят праздничные баннеры и флаги. Украсить региональный центр планируется уже к 2 сентября.

Председатель комитета по культуре Барнаула Валерий Паршков подчеркнул, что в программе сохранятся вручение наград барнаульцам, присвоение звания почётного гражданина, дипломов и памятных знаков. Кроме того, откроются городская и районные Доски почёта.

Также власти планируют провести спортивные мероприятия в ограниченном варианте. Состоятся выставки-презентации городских спортивных организаций, состязания с ограниченным количеством участников, они будут рассредоточены по различным спортивным площадкам.

При этом в случае ухудшения эпидемиологической обстановки существующую программу 291-летия Барнаула могут вновь скорректировать.