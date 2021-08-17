В СГК опровергли причастность к майнинг-ферме на ТЭЦ-3 в Барнауле

Сибирская генерирующая компания опровергла причастность к обнаруженной возле барнаульской ТЭЦ-3 ферме по добыче криптовалюты. Как сообщила организация в Telegram-канале, подключенный объект располагался за пределами территории станции, а на момент обнаружения оборудование не работало. Само же незаконное подключение зарегистрировали ещё в сентябре 2020 года.
По сообщению пресс-службы, приборы учёта теплоэлектростанции не зафиксировали потребления электричества.
Кроме того, СГК также опровергла наличие майнинг-фермы на барнаульской ТЭЦ-2. Незаконного подключения к электрическим сетям на ней также не зафиксировано.
Напомним, что ранее появилась информация, что правоохранители обнаружили крупную ферму для майнинга криптовалют на территории барнаульской ТЭЦ-3, которая входит в структуру Сибирской генерирующей компании. При этом Следственный комитет якобы не стал заводить уголовное дело из-за отсутствия заявления от пострадавшей стороны.
Кроме того, источник издания якобы сообщил, что схожий объект есть и на ТЭЦ-2, а к их работе могло быть причастно само руководство компании.
Комментарии
фух так и знал, кристально честные граждане работают в энергетике они не могли так банально воровать у своего народа.
Выглядит как бред усатого секретаря. Ну кто то миллионы вывалил , не потребил энергию. За нее не заплатили потребители. И при этом виноватых нет, пострадавших нет! На яхту на очередную хватило хоть?
Работаю рядом с ТЭЦ. Ферма эта работала и гудела на всю округу года полтора. И все вокруг неё знают, что кабель был запитан прямо от ТЭЦ. И руководство ТЭЦ было неоднократно замечено при входе на ферму.
Работаю рядом ТЭЦ. Ни разу не видел и не слышал, чтобы какая-то ферма там работала и, тем более, гудела на всю округу. Никто понятия не имеет про какой-то кабель. Руководство ТЭЦ не замечено в посещении находящихся вокруг заведений.
У бск сеть тошниловок и криптоферм, работающих за счет остальных потребителей.
17.08.2021 16:22
- гость -
Работаю рядом ТЭЦ. Ни разу не видел и не слышал, чтобы какая-то ферма там работала и, тем более, гудела на всю округу. Никто понятия не имеет про какой-то кабель. Руководство ТЭЦ не замечено в посещении находящихся вокруг заведений.
Один из руководителей ТЭЦ?
16:34 А у водоканала подпольная сеть розлива воды по бутылям. А у эко комплекса подпольная сеть раскладки мусора по пакетам.
Продам Биткоин.Дёшево.
17.08.2021 16:02
- гость -
Работаю рядом с ТЭЦ. Ферма эта работала и гудела на всю округу года полтора. И все вокруг неё знают, что кабель был запитан прямо от ТЭЦ. И руководство ТЭЦ было неоднократно замечено при входе на ферму.
Я даже знаю, сколько получало руководство ТЭЦ за незаконное электроснабжение этой фермы.
Ага, эта ферма уволилась три дня назад, наших видюх там нет! Стойки можно купит в любом тц.