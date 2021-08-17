В СГК опровергли причастность к майнинг-ферме на ТЭЦ-3 в Барнауле

Сибирская генерирующая компания опровергла причастность к обнаруженной возле барнаульской ТЭЦ-3 ферме по добыче криптовалюты. Как сообщила организация в Telegram-канале, подключенный объект располагался за пределами территории станции, а на момент обнаружения оборудование не работало. Само же незаконное подключение зарегистрировали ещё в сентябре 2020 года.

По сообщению пресс-службы, приборы учёта теплоэлектростанции не зафиксировали потребления электричества.

Кроме того, СГК также опровергла наличие майнинг-фермы на барнаульской ТЭЦ-2. Незаконного подключения к электрическим сетям на ней также не зафиксировано.

Напомним, что ранее появилась информация, что правоохранители обнаружили крупную ферму для майнинга криптовалют на территории барнаульской ТЭЦ-3, которая входит в структуру Сибирской генерирующей компании. При этом Следственный комитет якобы не стал заводить уголовное дело из-за отсутствия заявления от пострадавшей стороны.

Кроме того, источник издания якобы сообщил, что схожий объект есть и на ТЭЦ-2, а к их работе могло быть причастно само руководство компании.