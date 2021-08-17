Загорелся двигатель. Военный самолёт Ил-112 рухнул в Подмосковье

Военный транспортный самолёт Ил-112 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Кубинка. Опытный образец рухнул в полутора километрах от посадочной полосы рядом с большим Никольским прудом.
Как сообщает Telegram-канал Mash, на борту находилось три человека. В текущий момент судьба экипажа неизвестна. Согласно кадрам, сделанным неподалёку от места крушения, над самолётом поднимается густой чёрный дым. Согласно видеозаписи из Telegram-канала "Раньше всех. Ну почти", в полёте у судна загорелся двигатель, после чего он пошёл на снижение и упал.
Ил-112 – новейший лёгкий транспортный самолёт. Официально первый полёт намечен на март 2022 года. Возможно, он проходил тестирование перед форумом "Армия-2021".
Комментарии
Что то не так,
17.08.2021 16:03
- гость -
причем во всей "консерватории".
Вот именно.
както часто падать военные самолеты стали... может чет не так уж и все хорошо??
В головах нового поколения гугл, копи-пасте, надежда со "умный" софт.
Нет широты взгляда и эрудиции.
17.08.2021 16:40
- гость -
О какой широте взглядов и эрудиции может идти речь, когда большинство из местных за бугром то не разу не была и до сих пор топит за коммуняк и молится на Путина.
17.08.2021 16:52
АБОРИГЕН, а что там за бугром, неужели рай?
17.08.2021 16:52
АБОРИГЕН
большинство из местных за бугром то не разу не была и до сих пор топит за коммуняк и молится на Путина.
Сколько раз ты боря был за бугром и как долго там находился?
А вот люди ТАМ пожившие по нескольку лет действительно топят за Россию, коммуняк и Путина.
Второй летчик -герой погиб на этой неделе.
А не многовато ли???? Смертность в стране зашкаливает, но разве кого то это останавливает???
Абориген-Бориска все видел своими глазами, по телевизору.
За бугром самое главное достояние для аборигена, так таких как он не считают меньшинствами....
17.08.2021 17:17
- гость -
бориска не смотрит зомбоящиик, он черпает свои познания мира из нета.
17.08.2021 17:09
- гость -
хотя и тут есть нюанс, жить там как богач и как обычный недогражданин несколько разные вещи.