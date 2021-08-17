Загорелся двигатель. Военный самолёт Ил-112 рухнул в Подмосковье

Военный транспортный самолёт Ил-112 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Кубинка. Опытный образец рухнул в полутора километрах от посадочной полосы рядом с большим Никольским прудом.

Как сообщает Telegram-канал Mash, на борту находилось три человека. В текущий момент судьба экипажа неизвестна. Согласно кадрам, сделанным неподалёку от места крушения, над самолётом поднимается густой чёрный дым. Согласно видеозаписи из Telegram-канала "Раньше всех. Ну почти", в полёте у судна загорелся двигатель, после чего он пошёл на снижение и упал.

Ил-112 – новейший лёгкий транспортный самолёт. Официально первый полёт намечен на март 2022 года. Возможно, он проходил тестирование перед форумом "Армия-2021".