К доковидным показателям. Аренда комнат в Барнауле за год резко подорожала

В Барнауле аренда комнат за год выросла на 14,8%: сейчас снять "мини-квартиру" в городе можно в среднем за 6,4 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает портал "Мир квартир". По информации издания, с начала года в краевой столице этот сегмент жилья подорожал на 5,8%.

Издание проанализировало динамику ставок в 70 городах России с населением более 300 тысяч человек. Оказалось, что аренда комнат в сравнении с 2020 годом подорожала в 59 городах России. По отношению к августу прошлого года показатели увеличились в 61 городе.

Сейчас городами-лидерами по дороговизне комнат являются Москва (18,7 тыс. рублей в месяц), Сочи (15 тыс. рублей), Санкт-Петербург (13,3 тыс. рублей).

"Сезонный рост ставок на курортах, как на краткосрочную, так и на долгосрочную аренду, – процесс естественный. Что же касается населённых пунктов с менее комфортным климатом, то здесь повышение цен на комнаты может свидетельствовать о прямо противоположных тенденциях: в главных городах Сибири скорее идёт восстановление рынка аренды в целом", – прокомментировал ситуацию на рынке генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.