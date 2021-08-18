Нездоровая территория: почему инвалиды с ДЦП не могут попасть на лечение в санаторий

Вот уже два года в новом санатории Алтайского края "Территория здоровья" проходит бесплатная реабилитация инвалидов с ДЦП и другими заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Для того чтобы туда попасть, нужно оформить заявку через поликлинику по месту жительства. Однако часто люди с инвалидностью не могут обслужить себя сами – им требуется сопровождение, в том числе и в реабилитационные центры. Но получить направление в качестве помощника удаётся не всем: в частности тем, кто прикреплён к барнаульской городской клинической больницы № 11. В amic.ru обратились несколько семей с жалобами на то, что там им отказывают в оформлении заявок на сопровождение с параллельной реабилитацией (то есть с программой лечения и для пациента, и для его помощника). А ведь только так можно бесплатно находиться в санатории и ухаживать за неходячим больным. Наш корреспондент разбирался в ситуации и выяснял, кто виноват и что делать.

"Кто его там будет мыть?"

В Алтайском крае очень слабо развита система реабилитации как детей с ДЦП, так и взрослых. И когда инвалид перешагивает порог 18 лет, он становится никому не нужен, говорит Наталья Бердникова. Её сын Владимир, инвалид первой группы с ДЦП, совсем недавно стал совершеннолетним, а женщина уже ощутила на себе все "прелести" ухода за взрослым человеком с ограниченными возможностями. И проблема даже не в физической тяжести – к этому Наталья уже привыкла, сын болен с рождения. Сложность состоит в поиске хорошей реабилитации для взрослых инвалидов.

"У меня были тяжёлые роды, ребёнка вытянули вакуумом – так и получилось ДЦП. Наш максимум на данный момент – пройтись со мной за руку. Как только Вова стал совершеннолетним, у нас начались проблемы с реабилитацией. В регионе нет ни условий, ни возможностей попасть на лечение бесплатно. А состояние сына без лечения быстро ухудшается, появляются боли и судороги", – рассказывает amic.ru Наталья.

Недавно женщина узнала о том, что в крае есть единственный санаторий, который реабилитирует людей с ДЦП бесплатно. Нужно только оформить заявку через поликлинику по месту жительства.

В санатории Бердниковой уточнили: сопровождающие детей с ДЦП до 18 лет могут бесплатно находиться в лечебном учреждении (только их там не будут кормить) и без заявок, а вот сопровождающим совершеннолетних пациентов нужно оформлять спецзаявку обязательно. При этом помощник пациента должен тоже иметь в анамнезе диагнозы для бесплатной реабилитации.

Наталья быстро собрала документы на сына и получила заветную путёвку в барнаульской поликлинике при городской больнице № 11. А вот на неё как сопровождающую неходячего инвалида оформлять документы категорически отказались. Причина странная, говорит Наталья, просто так посчитала заведующая.

"Говорят: отправляйте сына одного, у вас нет показаний, чтобы мы вас оформили. А как я его туда отправлю, он еле перемещается? Кто будет его мыть, кормить – в санатории только инструкторы и медики, сиделки там не предусмотрены. Собрала справки и на себя, приехала с заключением невролога, который подтвердил, что я и сама могу в санатории лечиться. А завполиклиникой даже не посмотрела на мои бумаги и ответила в резкой форме: "Территория здоровья" – платный центр и он нам не указ, ничего мы вам не будем оформлять", – рассказывает женщина.

Без заявки пребывание сопровождающего в санатории – только за деньги. А это больше трёх тысяч рублей в сутки. Для Натальи Бердниковой, которая растит сына одна, без мужа и постоянной работы, сумма неподъёмная.

"Вова будет лечиться десять дней. То есть я должна буду заплатить за себя больше тридцати тысяч рублей, если хочу его сопровождать. У меня нет таких денег. А вот показания к реабилитации есть – я перенесла онкологию, у меня есть неврологические заболевания и самое главное – справка от врача, подтверждающая мои слова. Но в нашей поликлинике это не аргумент: нет и все, без вариантов", – возмущается Наталья.

Бердникова больше месяца билась с оформлением заявки. Когда поняла, что это бесполезно – написала письмо в федеральный Минздрав. Там её поддержали, однако дальше дело не пошло.



"Подала в федеральный Минздрав жалобу. Они ответили, что мои права нарушены и поручили краевому ведомству эту проблему решить. Но время идёт, путёвка сына скоро уже сгорит, а от регионального министерства ответа как не было, так и нет. Они отвечают только в "Инстаграме", и то цитируют только информацию от врачей 11-й больницы: мол, у вас нет оснований для заявки, хотя даже на справке моей чёрным по белому написано, что они есть, и "федералы" это подтвердили", – продолжает Наталья.



Пока региональный Минздрав даёт отписки, путёвка Вовы Бердникова сгорает. Он должен отправиться на реабилитацию уже в эту пятницу, 20 августа. Однако без мамы молодой человек не сможет себя обслужить – это значит, что в санаторий он не поедет. А чем больше он остаётся без лечения, тем быстрее ухудшается его состояние.

"Нам уже на днях надо быть в санатории, а я бегаю по кругу и ничего не могу добиться. Я не знаю куда обращаться и как решить эту проблему, это какой-то тупик", – подытожила Наталья.

"В других поликлиниках оформляют спокойно"

Наталья Бердникова не единственная, кто столкнулся с проблемой оформления заявок на сопровождение и параллельную реабилитацию в больнице № 11. Так, мама ещё одного ребёнка с ДЦП, Олеся Судакова, она же глава общественной организации помощи инвалидам "Дети-ангелы Барнаула" сама недавно выбивала себе заявку у этих же врачей.

"Моему ребёнку 16 и он колясочник, ему выдали направление в "Территорию здоровья" в детской поликлинике. Я узнала о том, что могу оформиться и как сопровождающий, и пролечиться там сама. Собрала документы, подтвердила диагнозы. Пришла в 11-ю больницу, показала выписку, закон о том, что могу параллельно получать лечение. И наткнулась на грубый отказ. Заведующая сказала, что наша поликлиника не направляет туда лечиться никого. А после вообще заявила, что я здорова и лечение мне не нужно, даже не взглянув на мои снимки", – говорит Олеся Судакова.

Женщина не растерялась и потребовала прохождения врачебной комиссии, на которой её диагнозы снова подтвердились. Но и тогда ей отказали в заявке. После Судакова обратилась в региональный и федеральный минздравы и начала рассказывать о проблеме в соцсетях. Эффект возымело только последнее.

"Спустя два месяца мытарств я написала публичный комментарий под постом регионального Минздрава. На следующий день мне позвонили из больницы и грубо потребовали этот комментарий удалить, тогда же мне оформили заявку. Я и мой ребёнок потеряли два месяца из-за принципов заведующей поликлиникой", – рассказывает Судакова.

Женщина считает, что ей ещё повезло – поскольку ребёнок несовершеннолетний, добиться заявки проще. Взрослым инвалидам и их сопровождающим в разы сложнее. И такое странное поведение руководства больницы – не единичный случай, а система, утверждает глава общественной организации. По её словам, в других медучреждениях такой проблемы не возникает.

"В других поликлиниках терапевт спокойно выписывает заявки, а в этой взяли на себя ответственность решать за нас, где нам и как лечиться. Я лично знаю многих людей, которые спокойно в других местах оформились и пролечились в санатории", – отметила Судакова.

В другую поликлинику с инвалидом на руках не перевестись – врачи не будут ездить на приём в другой район, вариантов нет, добавляет Олеся Судакова. Поэтому пациентам барнаульской больницы № 11 приходится воевать за каждую справку и возможность бесплатно лечиться.

А что говорят в Минздраве Алтайского края?

В самой больнице корреспондента направили в министерство за комментарием. Amic.ru направил официальный запрос в региональный Минздрав. Ответа на сегодняшний день мы не получили. В пресс-службе сказали, что у них пока нет специалиста, который возьмётся готовить ответ на наши вопросы.

Олеся Судакова переживает, что и следующая поездка в "Территорию здоровья" у неё не обойдётся без трудностей и скандалов. Но на сегодняшний день это единственное место в Алтайском крае, где детям с ДЦП могут бесплатно помочь.

"Это единственное место, где мы можем поддержать себя и ребёнка. Да даже если ребёнку 18 лет – это не значит, что он волшебным образом стал здоров. Кто его там обслужит? Ладно бы Наталья была здорова, так она сама имеет более чем веские причины лечиться там вместе со своим сыном. Мы не понимаем, почему нам приходится добиваться того, что положено по закону", – говорит Судакова.

Пока в министерстве ищут компетентного чиновника для ответа, Наталья Бердникова и её сын, скорее всего, не успеют оформить заявку на сопровождение и параллельную реабилитацию. И парень с бессрочной инвалидностью первой группы окажется лишён положенного ему по закону бесплатного лечения.