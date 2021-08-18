Суд вынес приговор бывшей алтайской чиновнице Стелле Штань

Железнодорожный суд Барнаула 18 августа вынес приговор бывшему представителю губернатора и правительства в АКЗС Стелле Штань. Её обвиняли в мошенничестве. Штань полностью раскаялась и уже возместила причинённый ущерб в размере 14 млн рублей. Суд приговорил бывшую чиновницу к трём годам условно с испытательным сроком три года. Также Стелле Штань не нужно будет выплачивать штраф 500 тысяч рублей, передаёт корреспондент amic.ru с заседания.

Прокуратура просила пять лет условно, и четыре – в качестве испытательного срока. Кроме того, обвинение требовало выплатить 500 тысяч рублей штрафа. При этом обвинение не возражало и против снятия ареста с автомобиля Стеллы Штань, а также с помещения детского сада. Адвокат экс-чиновницы Жанна Пронина уже сообщила, что обжаловать приговор не будут.

Напомним, Штань вместе с директором частного детсада Happy Baby Еленой Воротниковой завладела 14 млн рублей, выделенными по госпрограмме поддержки предпринимательства. Как полагает обвинение, Воротникова и Штань в 2015 году составили фиктивные документы о купле-продаже принадлежащего чиновнице помещения, чтобы получить субсидию от краевого управления образования на приобретение недвижимости. При этом цена объекта была завышена. Штань в итоге забрала деньги, а Воротникова – помещение площадью 415 кв. м. Недвижимость располагается по адресу: улица Приречная, 5.

Правоохранители задержали Стеллу Штань 1 апреля, а 6 апреля губернатор Виктор Томенко освободил чиновницу от должности. Вскоре после задержания Штань признала свою вину и полностью возместила ущерб. После этого ей изменили меру пресечения – заменили СИЗО на домашний арест.

В ходе судебных разбирательств Штань полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. В последнем слове 17 августа она попросила снисхождения, поскольку за время следствия у неё умерла мама и необходимо заботиться о больном отце.