Полицейские на Алтае задержали мать с сыном за попытку заготовить дрова к зиме

В Чарышском районе Алтайского края полицейские задержали мать и сына за незаконную рубку дров. Об этом сообщили в региональном МВД.
"В отдел полиции по Чарышскому району поступило заявление от начальника районного отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений о том, что в дневное время женщина 1971 года рождения совместно со своим сыном, проживающие в посёлке Власиха, срубили 17 деревьев породы берёза", – сказано в сообщении.
Полицейские установили, что семья пыталась заготовить дрова на зиму. Правоохранители изъяли у них колотые дрова, девять стволов деревьев и бензопилу.
Возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Аааааа, так вот кто выпилил весь лес в России! Наверно они и продавали китайцам?
В якутии уже весь лес сгорел. Не считают потери. А здесь на зиму за пару березок. Считаю что разрешать рубку для проживающих в этой местности должно даваться ежегодно столько то кубов. И прописано в законодателем. От леса не убудет, восстатавливающийся ресурс. И тем более сегодня он самовостонавливающийся. Кроме регулирования и продажей в аренду лесники не занимаются. Мало занимаются воосстановлением.
А людям топиться тупо нечем. Тем более уголь в цене вырос. Не от хорошей жизни люди себе заготовляли. Не на продажу же. Что за страна такая. Все в китай. Своим не дадим. Лучше пускай весь сгорит. До москвы.
В Чарышском районе нет и не было с. Власиха....
Власть правящей партии "Единая Россия" довела людей до нищеты, дров купить людям уже не на что. Не от хорошей и сладкой жизни женщина с сыном надрывали жилы на заготовке дров. Может уже пора людям понять, что надо скидывать эту власть и не лениться, а прийти на выборы и проголосовать.
Если не заплатят семье за переработку древесины в дрова у полицейских будет налицо хищение. Уголовное преступление.
Сечин обхохочется
А настоящие воры сидят в креслах...
не много ли 17 деревьев?
Наша Раша, одним все, другим дранную рубаху. Жаль, что не Москва горит, а лес, который нам уже по 18-20т.р. продают 3-4 сорт, говорят что 1-2 сорт. Чинуши ответят за все рано или поздно.
Здоровая баба 1971 года. Такую коронавирус не возьмет
В свете последних судебных приговоров,полицейские должны лес вернуть,распилить и расколоть, сложить всё в дровеник.
тьфу ты, всего-то 17 деревьев, вот если бы пару вагонов, то даже не заметили бы
Загремят теперь. Это вам не из бюджета тырить.
18.08.2021 14:39
- гость -
Так может деревья сантиметров 20 - 30 в диаметре. Думаю, что более толстые деревья женщина с сыном не осилили бы!
Чего раскукорекались ? Вот такие " Бедненькие " с бензопилами и личными грузовиками тихим сапом сначала пилят , а потом " самовозгорание " устраивают . Не много ли для личного отопления 17 берёз? . И это только сейчас поймали , а сколько ещё было .Таких последнее время много выловили Нет ,, они не покушаются воровать вагонами , они просто все околки вокруг вырубили , и так из года в год .. И таких и тех кто ворует вагонами - к ногтю .
Эх,сказали бы,что купили у "неустановленного лица" и всё.
А делов-то купить саженцев берёз, ну пусть в два раза больше, а то вдруг какие не приживутся. Посадить в нужный период, сдать работу лесхозу.
Дрова и пилы вернуть. И всё.
Вот сравните: Стелла Штань и эта женщина... Первая занималась аферами от жиру, т.к. хотела еще толще икру на хлеб мазать, а вторая - старается выжить и не до икры ей...
А вроде бы обе женщины... Первую нисколько не жаль, а вторая вызывает сочувствие...
Великая страна, нам обещали войти в пятерку лидеров и, видимо, мы уже там.
сколько же недоумков оправдывающих воровство...
15:06
Эти выводы следствия твоих убеждений и чувств, а главное поставленных целей, мировоззрения. В целом всего того, что присуще человеку в связи с корыстными желаниями, завистью, ненависть и главное обострённым чувством ложно понятой справедливости.... угу.
18.08.2021 15:02
- гость -
А Вы когда-нибудь сами заготовляли дрова? 17 берез это только так кажется, что много.
Наверно живете в благоустроенной квартире и не знаете как это свалить стволы, обрубить ветки, распилить на чурки, погрузить в машину а потом расколоть и сложить в поленницу! Попробуйте, очень "увлекательное" занятие! Да, еще к "удовольствию", машина не всегда может к свалу подойти, приходится чурочки метров 20 - 30 потаскать...
пока в России есть такие жулики, которые разворовывают страну, так и будем жить
15:26
Можно и берёзку помочь посадить, можно и насчёт того как и кто рыночную цену этой недвижимости определил поспорить тоже.
То есть при желании то всем помочь как-нибудь можно.
Малоимущим при печном отоплении положено до 8 кубов дров в год БЕСПЛАТНО. Только вот они не рядом с домом выделяются, это да.
15.10 Воровство бывает разное:
- для жирования;
- для выживания;
поэтому сытый голодного не поймет.
Если топить одними дровами, то 17 берез еще и на зиму не хватит.
Депутаты миллионами ворую и ничего...так условный срок. А тут прям несколько берез и все капец-уголовщина.
Начните чистить в "Своей "кормушке Господа правоохранительные органы, не ходите так далеко. И мир будет чище и люди не будут березы рубить
18.08.2021 15:32
гость
У меня тесть одними дровами топит + баня каждый день я задолбался ему эти дрова таскать там не 17 а берез 50 наверно уходит. на газ денег нет. от угля астма
Валежник надо было! Валежник! Его теперь по закону можно! Как в сказке 12 месяцев, помните.
не удивлюсь если реальный срок влупят, вот если бы у них была фамилия Штань то фартануло бы больше
15:32
Но и сытый и голодный часто думают, что не воруют, а берут своё.
Ну для кого вот берёзы растут.
Или, а сколько по вашему это стоит?
18.08.2021 15:10
- гость -
сколько же недоумков оправдывающих воровство...
Это про судью и адвокатов Штань?
17 берёз. Наверно выбирали потоньше, чтобы справиться.
гость
18.08.2021 15:10
- гость -
сколько же недоумков оправдывающих воровство...
Это про судью и адвокатов Штань?
Да и про прокурора - он сразу условно запросил
Один 17 деревьев вырубит, другой... Странно, что многие оправдывают незаконую вырубку леса. Выращивайте НА СВОЁМ участке деревья, да рубите их, кто мешает?
Штаньке за миллионы условно, а эту нищету года на два законопатят и еще штрафом за каждую березку обложат! Виват правосудию и чинушам!
18.08.2021 16:45
- гость -
по новым законам и это нельзя
мы в этой стране граждане?=если ДА,то и бесплатно народные природные достояния народу давайте.
если мы не имеем гражданства,то ..в турму.... и быстрее народ прячьте.
18.08.2021 16:45
- гость -
Один 17 деревьев вырубит, другой... Странно, что многие оправдывают незаконую вырубку леса.
Никто не оправдывает. Люди обсуждают что перед законом у нас вроде как все равны, но некоторые особы всё-же ровнее.
Сегодня на работе обсуждали приговор Штань. Все в шоке. И дня не прошло, как Президент подписал указ о Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы. И судья выносит ТАКОЕ решение. Они там что, все саботажники решений Президента?!
Как прокурор просил, так судья и вынес.
сколько же недоумков оправдывающих воровство
Прокуратура за мошенничество с 14 миллионами попросила 5 лет условного, суд дал 3 года условного. К какой категории вы относите эти два ведомства?