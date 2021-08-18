Полицейские на Алтае задержали мать с сыном за попытку заготовить дрова к зиме

В Чарышском районе Алтайского края полицейские задержали мать и сына за незаконную рубку дров. Об этом сообщили в региональном МВД.

"В отдел полиции по Чарышскому району поступило заявление от начальника районного отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений о том, что в дневное время женщина 1971 года рождения совместно со своим сыном, проживающие в посёлке Власиха, срубили 17 деревьев породы берёза", – сказано в сообщении.

Полицейские установили, что семья пыталась заготовить дрова на зиму. Правоохранители изъяли у них колотые дрова, девять стволов деревьев и бензопилу.

Возбуждено уголовное дело.