Паспорта россиян планируют начать менять на смарт-карты до конца 2021 года

Власти примут решение о замене бумажных паспортов на смарт-карты до конца 2021. Об этом рассказал руководитель Минцифры Максут Шадаев.
"С точки зрения замены бумажного паспорта – понятно, что есть необходимость поменять его на более современный формат, это такая смарт-карта. Я думаю, что такое решение мы до конца этого года примем", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Министр добавил, что ведомство ставит перед собой задачу организовать для россиян возможность иметь копию цифрового документа, которую можно показывать в виде QR-кода в телефоне.
Отмечается, что в электронных паспортах будут содержаться отпечатки пальцев, а также электронная подпись, при желании владельца.
Комментарии
Не могут нададить вакцинацию, где решается вопрос жизни и смерти, тут паспорта поменять. Ну и на сколько это растянется?
Ещё свежа в памяти история с УЭК
бред.
покажут в деревне или на трассе такую смарт-карту, где нет интернета, и как считать данные и проверить?
с цифровизацией перегибают, против здравого смысла.
Электронные ПТС наладить не могут. Купил машину в мае, до сих я не прописан в ПТС, дилер, таможня и elpts,ru друг на друга валят, по кругу гоняют, почти все запросы и вопросы игнорируют, проблема не решается.
- гость -
Не могут нададить вакцинацию, где решается вопрос жизни и смерти, тут паспорта поменять
Дело в том что вся замена паспортов платно, а вакцина бесплатно.
Зашибись так у кого-то будет база персональных данных.... и её не украдут, нет. И продавать не будут, нет, что вы. У неас хже правовое государство, защищающее интересы гражданина, а не банков и не бандитов, создавших эти банки, да.
А если украли паспорт?