Паспорта россиян планируют начать менять на смарт-карты до конца 2021 года

Власти примут решение о замене бумажных паспортов на смарт-карты до конца 2021. Об этом рассказал руководитель Минцифры Максут Шадаев.

"С точки зрения замены бумажного паспорта – понятно, что есть необходимость поменять его на более современный формат, это такая смарт-карта. Я думаю, что такое решение мы до конца этого года примем", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Министр добавил, что ведомство ставит перед собой задачу организовать для россиян возможность иметь копию цифрового документа, которую можно показывать в виде QR-кода в телефоне.

Отмечается, что в электронных паспортах будут содержаться отпечатки пальцев, а также электронная подпись, при желании владельца.