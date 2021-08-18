Привился – обогатился. Среди вакцинированных россиян разыграют по 100 тысяч рублей

Правительство России утвердило правила розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса россиян. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
"Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Всего будут определены 1 тыс. победителей. Каждый получит по 100 тыс. рублей", – сказано в сообщении правительства.
Информацию о розыгрыше участники будут получать через портал госуслуг или через специальные уведомления.
Результаты будут публиковаться на портале бонусзаздоровье.рф и в СМИ.
Получить денежный приз можно будет на карту "МИР", а выплаты будут производиться в течение полугода после оглашения результатов.
Комментарии
Остап Бендер говорил: Играть с государством в азартные игры бесполезно.
Пойду еще прививаться раз 15
Вот это номер. Что еще придумаете. Так бы детям больным помогали, а то по всем каналам всем миром по крохам собираем. А денег нет, а где взять, у народа.
Э,чёрт,поторопился...
Сыр в мышеловке бесплатный, но какие последствия для мыши?
Привился, зарегистрировался на госуслугах, получил карту Мир и за какие то обещания.. Деньги получат организаторы лотореи, члены ЕР.
от мертвого осла уши..
18.08.2021 17:21
- гость -
получил карту Мир и за какие то обещания..
Вы из не из России пишете?
"В настоящее время получать разного рода выплаты от государства можно только на карту системы МИР. Это касается детских выплат, пособий по временной нетрудоспособности, а также пенсий."