Привился – обогатился. Среди вакцинированных россиян разыграют по 100 тысяч рублей

Правительство России утвердило правила розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса россиян. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

"Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Всего будут определены 1 тыс. победителей. Каждый получит по 100 тыс. рублей", – сказано в сообщении правительства.

Информацию о розыгрыше участники будут получать через портал госуслуг или через специальные уведомления.

Результаты будут публиковаться на портале бонусзаздоровье.рф и в СМИ.

Получить денежный приз можно будет на карту "МИР", а выплаты будут производиться в течение полугода после оглашения результатов.