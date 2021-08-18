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Четверть жителей Алтайского края за год тратят неделю на стояние в пробках

, ИА "Амител"
Больше половины жителей региона уверяют, что ездят вообще без пробок
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Четверть автолюбителей Алтайского края за год тратят неделю своего времени на пробки. Об этом сказано в исследовании автомобильного портала "Дром.ру".

По результатам исследования, четверть водителей региона (23%) проводят в пробках более семи суток в год. Ежедневно стоят в пробках, но тратят меньше недели в год, 22% опрошенных. А  больше половины автолюбителей Алтайского края (55%) утверждают, что ездят без пробок. 

Каждый пятый автолюбитель региона (22%) ежедневно проводит в пробках до получаса. 18% стоят от получаса до полутора часов. Ещё 2% тратят на дорогу ежедневно от полутора до трёх часов. И 2% автолюбителей – более трёх часов. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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