Мошенники стали обманывать российских школьников через соцсети

Эксперты Роскачества выявили новую схему мошенничества в соцсети "ВКонтакте". Об этом сообщили на сайте ведомства.

"Большую часть времени школьники проводят в интернете, листая ленты социальных сетей: а там их и поджидают так называемые "игровые боты" с предложениями быстрого и интересного заработка. Как правило, реклама таких игровых ботов обещает добывать виртуальные "алмазы", которые потом можно обменять на реальные деньги. Их название может меняться", – предупредили эксперты.

Когда пользователь хочет вывести заработанные деньги, ему предлагают оплатить комиссию. После её оплаты мошенники перестают выходить на связь.

Отмечается, что злоумышленники защищают себя, предоставляя пользователям условия соглашения, но никто их чаще всего не читает.