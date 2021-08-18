Бутина опровергла наличие у неё иностранных ценных бумаг

Мария Бутина, которая собралась в Госдуму от "Единой России", опровергла информацию КПРФ о том, что у неё есть иностранные ценные бумаги. Об этом сообщает RT.

"Ранее у меня имелись иностранные ценные бумаги, это зафиксировано в декларации. Но к моменту представления документов для регистрации в качестве кандидата в Государственную Думу я, в соответствии с требованиями российского законодательства, уже не являлась владельцем иностранных ценных бумаг", – заявила Бутина.

Она отметила, что её документы были приняты ЦИК России, а заявление коммунистов Бутина назвала способом "добавить себе рейтинга у этой партии".

Ранее сообщалось, что Кировское отделение КПРФ направило запрос в Центризбирком относительно заграничных счетов Марии Бутиной, сказано на сайте реготделения компартии. Коммунисты заинтересовались доходами уроженки Барнаула, ставшей несколько лет назад фигуранткой "шпионского скандала". Так как Бутина располагает облигациями иностранных компаний, КПРФ просит отменить её регистрацию на выборах в ГД.