Таиланд откроет границы для привитых россиян

Власти Таиланда будут принимать документы о вакцинации от россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в стране.

"В ходе заседания 16 августа 2021 года Национальный комитет по борьбе с COVID-19 в принципиальном плане одобрил включение "Спутника V" в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинации которым позволяет прибывать в Таиланд по программе "песочниц", – сказано в сообщении.

Сейчас в страну могут приехать только те, кто привился одобренными ВОЗ вакцинами. Россияне же должны соблюдать двухнедельный карантин.

После вступления изменений в законную силу Таиланд начнёт принимать и российские вакцины.