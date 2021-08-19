"Это мой дом, мои стены". Алтаец раскритиковал туристов, изрисовавших скалы

Гид Чагин Таханов из Республики Алтай раскритиковал двух туристов, которые нарисовали "наскальный рисунок" на одной из скал Горного Алтая краской из баллончика. Видеозапись опубликовали "Новости Горного Алтая" в своём Instagram.

Экскурсовод ехал по дороге в своём автомобиле и заметил пару туристов, которые рисовали на скалах. Когда он приблизился к ним, "художники" не испугались, а, наоборот, начали ему улыбаться.

Мужчина остановился рядом с приезжими, которые объяснили свои действия желанием "оставить память в истории для поколений" и якобы "тут таких много".

"Я понимаю, везде много написано. Но это делают дебилы. Вы же не дебилы? Вы представьте. Я алтаец, я родился здесь, я вырос, это мой дом, это мои стены. Я бы приехал к вам домой и разрисовал все ваши обои дорогущие. Вам будет приятно?" – спросил мужчина туристов.

Кроме того, Таханов рассказал, что в прошлом году активисты собирали средства на очистку скал от подобной "живописи", а избавляться от художеств – довольно тяжёлый труд.