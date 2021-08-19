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Новости

"Это мой дом, мои стены". Алтаец раскритиковал туристов, изрисовавших скалы

, ИА "Амител"
Гид Чагин Таханов из Горного Алтая остановился возле "художников", которые хотели "оставить память в истории для поколений"

Гид Чагин Таханов из Республики Алтай раскритиковал двух туристов, которые нарисовали "наскальный рисунок" на одной из скал Горного Алтая краской из баллончика. Видеозапись опубликовали "Новости Горного Алтая" в своём Instagram.

Экскурсовод ехал по дороге в своём автомобиле и заметил пару туристов, которые рисовали на скалах. Когда он приблизился к ним, "художники" не испугались, а, наоборот, начали ему улыбаться.

Мужчина остановился рядом с приезжими, которые объяснили свои действия желанием "оставить память в истории для поколений" и якобы "тут таких много".

"Я понимаю, везде много написано. Но это делают дебилы. Вы же не дебилы? Вы представьте. Я алтаец, я родился здесь, я вырос, это мой дом, это мои стены. Я бы приехал к вам домой и разрисовал все ваши обои дорогущие. Вам будет приятно?" – спросил мужчина туристов.

Кроме того, Таханов рассказал, что в прошлом году активисты собирали средства на очистку скал от подобной "живописи", а избавляться от художеств – довольно тяжёлый труд.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

19.08.2021 14:12
Виктор

Здесь происходит замена понятий. У него ведь тоже где-то есть дом с обоями. Не прямо между гор он живёт. Он мог сказать "А если я в ваш город приеду и на скале что-то напишу?!"

19.08.2021 14:18
ЕЛЕНА

да мужик умничка.согласна полностью.рисуйте у себя дома что хотите

19.08.2021 14:18
- гость -

Да, людей, не понимающих, что портить природу не надо, очень много, к сожалению. Беда....

19.08.2021 14:23
АБОРИГЕН

19.08.2021 14:12
Виктор
Да, демагогическая риторика присутствует. Что однако не отменяет диагноз поставленный "художникам".

19.08.2021 14:24
- гость -

Самое ужасное то, что они считают что ни чего плохого не делают, подумаешь на скале написали, подумаешь намусорили.

19.08.2021 14:36
АБОРИГЕН

19.08.2021 14:24
- гость -
Да, а потом вечером на кухне за рюмкой чаю горестно сокрушаются о том что всё кругом загадили.

19.08.2021 14:41
- гость -

Критикуешь? предлагай взамен.
По факту. придумайте краску которая испарится через неделю. И они потешились/поиграли/уехали и надпись пропадет.

19.08.2021 14:43
Виктор

19.08.2021 14:23
АБОРИГЕН

Тут много вопросов. "художники" не испугались мужчины, а наоборот, начали ему улыбаться". А почему он решил, что они должны его испугаться? Типа "одно моё появление вселяет страх в окружающих"?

Почему он перед этими туристами Хозяин Гор, а перед владельцами турбаз, хозяйничанье которых наносит несоизмеримо больший ущерб, чем краска на скале — нет?

19.08.2021 14:44
- гость -


19.08.2021 14:41
- гость -


все уже давно придумано. известка. мел.

19.08.2021 14:52
АБОРИГЕН

19.08.2021 14:43
Виктор
Потому что его жизненный опыт говорит о том что это вандализм и хулиганство а их "а чо такова?"
Не факт что турбаза приносит больший ущерб. Это некое заблуждение оставшееся от советского прошлого. По факту же грязь и мусор там где нет хозяина. Я бы вообще весь берег Катуни отдал частникам в аренду под кемпинги (без права возведения капитальных строений и ограничения доступа к воде). Сдавайте в аренду, содержите территорию в чистоте, без коттеджей и заборов.

19.08.2021 14:53
- гость -

Какие умные. На лбах своих пишите. Дурак.

19.08.2021 14:55
тю!

Господи! Теперь можно селфиться на фоне гор и выставлять на обозрение всему миру! Мало? Обгадить обязательно ландшафт: "Здеся был Вася"?!!!!!!

19.08.2021 15:06
- гость -

Здесь нужно разделять немного понятия личного пространства. Для жителя городов, личная территория ограничивается стенами его квартиры и дачей как правило, потому как плотность населения очень высокая. А вот если вы приедете куда нибудь в Улаган или Язулу, то там у людей понятие личной территории гораздо больше, там это десятки гектар( не путайте с правом собственности на землю). Там жили его предки, предки его предков, многие там захоронены, всё это оставалось нетронутым десятилетиями и тут приезжает какой то обморок из Новосиба или ещё откуда то и позволяет себе разукрасить камни неким текстом. Вопрос для чего??? Я тут живу, я всю жизнь смотрю на эти камни и они мне нравятся, зачем человек, который возможно здесь больше не появится. Оставляет о себе такую память? Что бы пока это не смоется, каждый проезжающий подумал "Какой то пи****с написал"? Поэтому в "чужом монастыре" не нужно произвольно рубить дрова, оставлять мусор и писать на камнях.

19.08.2021 15:18
Виктор

19.08.2021 14:52
АБОРИГЕН

А я не считаю, что при появлении гида, туристы должны были испугаться, покраснеть, спрятать руки за спину и сказать "Простите нас, Уважаемый Хозяин Гор, мы сейчас же возьмём растворитель и примемся смывать надпись, которую сделали".

Люди равны, и все отношения должны регулироваться официально, а не так, что мне кажется, что кто-то что-то неправильно делает, и я езжу-стыжу его.

Правильно-неправильно у каждого своё. И так можно много дурных дел наворотить, настаивая на личном "правильно".

Не нравится вам, что на скалах пишут — вы не хозяйничайте, а обращайтесь в органы власти, чтобы был введён штраф и можно было, например, сфотографировать, что кто-то пишет на скале, и его машину, и предъявить это.

А в душу к людям, которые приехали отдохнуть, со своими установками и представлениями о том, как надо себя вести, не лезьте

19.08.2021 15:34
- гость -

наверняка ХУдожники либеральных вглядов и выступают за леху, потом вернутся домой и будут осуждающе смотреть видосике о плохом руководстве.

19.08.2021 15:37
- гость -

А в душу к людям, которые приехали отдохнуть, со своими установками и представлениями о том, как надо себя вести, не лезьте

Серьезно? А люди, которые приехали отдохнуть, никому ничего не должны? Они же ОТДЫХАЮТ!!! Вот это реально психология быдла - я отдыхаю, значит делаю что хочу! Нужно уважать традиции и культуру того места, куда ты едешь, и десять раз подумать, прежде чем сделать что-то, что может задеть чувства тех, кто живет тут постоянно!

19.08.2021 15:45
Юс

Киса и Ося здесь были)))

19.08.2021 15:46
гiсть

в Европе все дома разрисованы, это их дом)

19.08.2021 15:56
ПЕТР


"Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом" (Аль Капоне)

19.08.2021 16:00
Виктор

19.08.2021 15:37
- гость -

Ну возьмём Барнаул. Мне, например, безразлично, когда я вижу, что люди разрисовывают дома или гаражи граффити. Бывает интересно, что рисуют. А есть люди, которые, увидев что рисуют граффити, сразу начинают экать, вопить, стыдить и какать кирпичами. И даже лицо от возмущения раскраснеется, бывает, как у штангиста, который берёт вес.

И чем такие люди лучше меня и других людей, которые спокойно или даже с интересом относятся к граффити? Тем, что у них такая бурная "психосоматическая" реакция на граффити? Нет. А чем же? А ничем! Просто они возомнили себя более совершенными, людьми, которые "знают как правильно"

19.08.2021 16:12
- гость -

19.08.2021 16:00
Виктор
Я как раз из тех кому категорически не нравится графити, особенно в нашем городе. У нас оно убогое - как правило какие-то каракули. Хотя ничего не имею против графити, которые представляют собой художественную ценность.

19.08.2021 16:14
- гость -

Реальная история. года четыре назад на перевале Чике-Таман видели семейку ( вполне солидные , взрослые лет под 45 ) в футболках типа "Я люблю Алтай" , они вполне серьезно спрашивали у продавцов
- Где краску продают?
продавец в полном непонимании. И тут последовала следующая фраза
- Которой на горах пишут.,,,,,,,,,,,, Занавес

19.08.2021 16:34
- гость -

Виктор, едете вы в лифте, и тут вандал пишет матерное слово маркером на стенке. Тоже промолчите? А что, это же не Ваше дело... это проблема УК, жильцов, лифта наконец... но не ваша, не на вас же пишут...

Бойся РАВНОДУШНЫХ! Это с их молчаливого согласия совершается все зло на земле

19.08.2021 16:47
В тему

Своими глазами видел скалы с красивейшими древними петроглифами, которым тысячи лет, и прямо по ним процарапаны и нарисованы краской имена вот таких дебилов. Омерзительное невежество и уродство.

19.08.2021 16:47
Итальянец

Молодец! Финский подход к родному месту. Для них важно не какой в доме ремонт, а какой вид открывается из окна. Но гадящее постоветское быдло даже за 30 лет не смогло воспитать в себе эту социальную норму.

19.08.2021 16:50
- гость -

а да, это проблема, обратная сторона того что туризм становится доступным для всех... широкие массы хлынули превращать в свинарник -привычную для себя форму обитания, всё до чего смогут дотянуться...

19.08.2021 17:05
- гость -

Какая мотивация движет этими людьми, непонятно. Это видимо те же самые люди, кто и в падиках рисует всякую дичь и гадит... Зачем, почему... Обидки какие-то видимо...

19.08.2021 17:06
- гость -

19.08.2021 16:00
Виктор

Виктор, вы меня сильно разочаровали такими рассуждениями.

19.08.2021 17:10
Анна

19.08.2021 16:00
Виктор
19.08.2021 15:37
- гость -

Интересненько рассуждаете. Свое мнение вы лелеите, а чужое, отличное от вашего - сразу "возомнили себя более совершенными". Может быть, это вы себя возомнили кем-то там? Пусть рисуют себе на здоровье. Мне, как и большинству, безразлично)))) Но не везде, где вздумается. Кто-то давал разрешение калякать на фасадах домов, остановках? Все это имущество, у которого есть собственники. Смотреть на эти каракули не доставляет никакого удовольствия. Пусть берут ватманы и "испражняются" на них. А потом соберутся все вместе и любуются 9могут даже в ладоши похлопать)

19.08.2021 17:12
- гость -

предложение гидам и хозяевам объединиться и сделать рекламные банеры на весь туристический сезон, что нельзя в горах мусорить, оставлять надписи и пьянствовать! также раздавать такие памятки всем туристам и размещать это в соцсетях. Есть маркетологи, которые нарисуют эти плакаты?

19.08.2021 17:39
Виктор

19.08.2021 17:10
Анна

Ну если я рациональный человек, и вижу, что происходит что-то противоправное, я набираю 112. И уже дальше милиция разбирается что делать, и надо ли делать.

А если я человек-эмоция и считаю себя Господином Совестью, Хозяином Улицы, Хранителем Традиций и Установщиком Порядков, и происходит то, что вообще в праве не отражено, а просто лично мне не нравится, то я, недокурив, высовываюсь голым по пояс из окна 8 этажа и на всю улицу ору "Э! Я щас выйду!"

19.08.2021 17:41
- гость -

Здесь был Витя!

19.08.2021 17:44
- гость -

19.08.2021 17:06
- гость -
19.08.2021 16:00
Виктор

Виктор, вы меня сильно разочаровали такими рассуждениями.
------
А вы были очарованы этим инфантильным клоуном?

19.08.2021 17:59
- гость -

19.08.2021 14:41
- гость -
Критикуешь? предлагай взамен.
По факту. придумайте краску которая испарится через неделю. И они потешились/поиграли/уехали и надпись пропадет.
-----------------
А зачем таким тупым забавам потакать? Хочешь надпись оставить - рисуй себе на лице.

19.08.2021 18:02
South

19.08.2021 15:18
Виктор

...А в душу к людям, которые приехали отдохнуть, со своими установками и представлениями о том, как надо себя вести, не лезьте
-----------------
Ну ты посмотите-ка на него! В душу им лезть нельзя. А гадить в общественных местах можно? Здесь выше верно сказали. На обоях дома рисуй что хочешь, раз тянет. Мы ребенку, к примеру, позволяем рисовать на обоях. Но ВНЕ дома голову надо влючать и хотелки свои ограничивать.

19.08.2021 18:03
South

19.08.2021 17:39
Виктор

Ну если я рациональный человек, и вижу, что происходит что-то противоправное, я набираю 112. И уже дальше милиция разбирается что делать, и надо ли делать.
------------
Чудик, ты давно милицию по подобным вопросам вызывал? Тебе там покрутят у виска и трубку положат.

19.08.2021 19:16
Пионер

Виктор, едете вы в лифте, и тут вандал пишет матерное слово маркером на стенке. Тоже промолчите? А что, это же не Ваше дело... это проблема УК, жильцов, лифта наконец... но не ваша, не на вас же пишут...


Немного не так - едет Витя в лифте, а на него нужду справляет хулиган (писькает прямо на новые брюки со стрелками). Витя спокойно доедет на свой этаж, после чего вызовет полицию, чтобы хулигана наказали, а брюки отдаст в качестве вещдока.

19.08.2021 19:21
Пионер

сделать рекламные банеры на весь туристический сезон, что нельзя в горах мусорить, оставлять надписи и пьянствовать

Да такие баннеры напротив каждого подъезда вешать можно. Воспитание винить бесполезно - взрослая свинья понимает только штрафы. Если бы за каждый бычок или собачью какаху вкатывали черибас штрафа и следили за этим, а денежку направляли на уборку, то через месяц и дворы и горы существенно от мусора очистились

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