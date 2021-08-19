"Это мой дом, мои стены". Алтаец раскритиковал туристов, изрисовавших скалы

Гид Чагин Таханов из Республики Алтай раскритиковал двух туристов, которые нарисовали "наскальный рисунок" на одной из скал Горного Алтая краской из баллончика. Видеозапись опубликовали "Новости Горного Алтая" в своём Instagram.
Экскурсовод ехал по дороге в своём автомобиле и заметил пару туристов, которые рисовали на скалах. Когда он приблизился к ним, "художники" не испугались, а, наоборот, начали ему улыбаться.
Мужчина остановился рядом с приезжими, которые объяснили свои действия желанием "оставить память в истории для поколений" и якобы "тут таких много".
"Я понимаю, везде много написано. Но это делают дебилы. Вы же не дебилы? Вы представьте. Я алтаец, я родился здесь, я вырос, это мой дом, это мои стены. Я бы приехал к вам домой и разрисовал все ваши обои дорогущие. Вам будет приятно?" – спросил мужчина туристов.
Кроме того, Таханов рассказал, что в прошлом году активисты собирали средства на очистку скал от подобной "живописи", а избавляться от художеств – довольно тяжёлый труд.
Комментарии
Здесь происходит замена понятий. У него ведь тоже где-то есть дом с обоями. Не прямо между гор он живёт. Он мог сказать "А если я в ваш город приеду и на скале что-то напишу?!"
да мужик умничка.согласна полностью.рисуйте у себя дома что хотите
Да, людей, не понимающих, что портить природу не надо, очень много, к сожалению. Беда....
19.08.2021 14:12
Виктор
Да, демагогическая риторика присутствует. Что однако не отменяет диагноз поставленный "художникам".
Самое ужасное то, что они считают что ни чего плохого не делают, подумаешь на скале написали, подумаешь намусорили.
19.08.2021 14:24
- гость -
Да, а потом вечером на кухне за рюмкой чаю горестно сокрушаются о том что всё кругом загадили.
Критикуешь? предлагай взамен.
По факту. придумайте краску которая испарится через неделю. И они потешились/поиграли/уехали и надпись пропадет.
19.08.2021 14:23
АБОРИГЕН
Тут много вопросов. "художники" не испугались мужчины, а наоборот, начали ему улыбаться". А почему он решил, что они должны его испугаться? Типа "одно моё появление вселяет страх в окружающих"?
Почему он перед этими туристами Хозяин Гор, а перед владельцами турбаз, хозяйничанье которых наносит несоизмеримо больший ущерб, чем краска на скале — нет?
19.08.2021 14:41
- гость -
все уже давно придумано. известка. мел.
19.08.2021 14:43
Виктор
Потому что его жизненный опыт говорит о том что это вандализм и хулиганство а их "а чо такова?"
Не факт что турбаза приносит больший ущерб. Это некое заблуждение оставшееся от советского прошлого. По факту же грязь и мусор там где нет хозяина. Я бы вообще весь берег Катуни отдал частникам в аренду под кемпинги (без права возведения капитальных строений и ограничения доступа к воде). Сдавайте в аренду, содержите территорию в чистоте, без коттеджей и заборов.
Какие умные. На лбах своих пишите. Дурак.
Господи! Теперь можно селфиться на фоне гор и выставлять на обозрение всему миру! Мало? Обгадить обязательно ландшафт: "Здеся был Вася"?!!!!!!
Здесь нужно разделять немного понятия личного пространства. Для жителя городов, личная территория ограничивается стенами его квартиры и дачей как правило, потому как плотность населения очень высокая. А вот если вы приедете куда нибудь в Улаган или Язулу, то там у людей понятие личной территории гораздо больше, там это десятки гектар( не путайте с правом собственности на землю). Там жили его предки, предки его предков, многие там захоронены, всё это оставалось нетронутым десятилетиями и тут приезжает какой то обморок из Новосиба или ещё откуда то и позволяет себе разукрасить камни неким текстом. Вопрос для чего??? Я тут живу, я всю жизнь смотрю на эти камни и они мне нравятся, зачем человек, который возможно здесь больше не появится. Оставляет о себе такую память? Что бы пока это не смоется, каждый проезжающий подумал "Какой то пи****с написал"? Поэтому в "чужом монастыре" не нужно произвольно рубить дрова, оставлять мусор и писать на камнях.
19.08.2021 14:52
АБОРИГЕН
А я не считаю, что при появлении гида, туристы должны были испугаться, покраснеть, спрятать руки за спину и сказать "Простите нас, Уважаемый Хозяин Гор, мы сейчас же возьмём растворитель и примемся смывать надпись, которую сделали".
Люди равны, и все отношения должны регулироваться официально, а не так, что мне кажется, что кто-то что-то неправильно делает, и я езжу-стыжу его.
Правильно-неправильно у каждого своё. И так можно много дурных дел наворотить, настаивая на личном "правильно".
Не нравится вам, что на скалах пишут — вы не хозяйничайте, а обращайтесь в органы власти, чтобы был введён штраф и можно было, например, сфотографировать, что кто-то пишет на скале, и его машину, и предъявить это.
А в душу к людям, которые приехали отдохнуть, со своими установками и представлениями о том, как надо себя вести, не лезьте
наверняка ХУдожники либеральных вглядов и выступают за леху, потом вернутся домой и будут осуждающе смотреть видосике о плохом руководстве.
А в душу к людям, которые приехали отдохнуть, со своими установками и представлениями о том, как надо себя вести, не лезьте
Серьезно? А люди, которые приехали отдохнуть, никому ничего не должны? Они же ОТДЫХАЮТ!!! Вот это реально психология быдла - я отдыхаю, значит делаю что хочу! Нужно уважать традиции и культуру того места, куда ты едешь, и десять раз подумать, прежде чем сделать что-то, что может задеть чувства тех, кто живет тут постоянно!
Киса и Ося здесь были)))
в Европе все дома разрисованы, это их дом)
"Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом" (Аль Капоне)
19.08.2021 15:37
- гость -
Ну возьмём Барнаул. Мне, например, безразлично, когда я вижу, что люди разрисовывают дома или гаражи граффити. Бывает интересно, что рисуют. А есть люди, которые, увидев что рисуют граффити, сразу начинают экать, вопить, стыдить и какать кирпичами. И даже лицо от возмущения раскраснеется, бывает, как у штангиста, который берёт вес.
И чем такие люди лучше меня и других людей, которые спокойно или даже с интересом относятся к граффити? Тем, что у них такая бурная "психосоматическая" реакция на граффити? Нет. А чем же? А ничем! Просто они возомнили себя более совершенными, людьми, которые "знают как правильно"
19.08.2021 16:00
Виктор
Я как раз из тех кому категорически не нравится графити, особенно в нашем городе. У нас оно убогое - как правило какие-то каракули. Хотя ничего не имею против графити, которые представляют собой художественную ценность.
Реальная история. года четыре назад на перевале Чике-Таман видели семейку ( вполне солидные , взрослые лет под 45 ) в футболках типа "Я люблю Алтай" , они вполне серьезно спрашивали у продавцов
- Где краску продают?
продавец в полном непонимании. И тут последовала следующая фраза
- Которой на горах пишут.,,,,,,,,,,,, Занавес
Виктор, едете вы в лифте, и тут вандал пишет матерное слово маркером на стенке. Тоже промолчите? А что, это же не Ваше дело... это проблема УК, жильцов, лифта наконец... но не ваша, не на вас же пишут...
Бойся РАВНОДУШНЫХ! Это с их молчаливого согласия совершается все зло на земле
Своими глазами видел скалы с красивейшими древними петроглифами, которым тысячи лет, и прямо по ним процарапаны и нарисованы краской имена вот таких дебилов. Омерзительное невежество и уродство.
Молодец! Финский подход к родному месту. Для них важно не какой в доме ремонт, а какой вид открывается из окна. Но гадящее постоветское быдло даже за 30 лет не смогло воспитать в себе эту социальную норму.
а да, это проблема, обратная сторона того что туризм становится доступным для всех... широкие массы хлынули превращать в свинарник -привычную для себя форму обитания, всё до чего смогут дотянуться...
Какая мотивация движет этими людьми, непонятно. Это видимо те же самые люди, кто и в падиках рисует всякую дичь и гадит... Зачем, почему... Обидки какие-то видимо...
19.08.2021 16:00
Виктор
Виктор, вы меня сильно разочаровали такими рассуждениями.
19.08.2021 16:00
Виктор
19.08.2021 15:37
- гость -
Интересненько рассуждаете. Свое мнение вы лелеите, а чужое, отличное от вашего - сразу "возомнили себя более совершенными". Может быть, это вы себя возомнили кем-то там? Пусть рисуют себе на здоровье. Мне, как и большинству, безразлично)))) Но не везде, где вздумается. Кто-то давал разрешение калякать на фасадах домов, остановках? Все это имущество, у которого есть собственники. Смотреть на эти каракули не доставляет никакого удовольствия. Пусть берут ватманы и "испражняются" на них. А потом соберутся все вместе и любуются 9могут даже в ладоши похлопать)
предложение гидам и хозяевам объединиться и сделать рекламные банеры на весь туристический сезон, что нельзя в горах мусорить, оставлять надписи и пьянствовать! также раздавать такие памятки всем туристам и размещать это в соцсетях. Есть маркетологи, которые нарисуют эти плакаты?
19.08.2021 17:10
Анна
Ну если я рациональный человек, и вижу, что происходит что-то противоправное, я набираю 112. И уже дальше милиция разбирается что делать, и надо ли делать.
А если я человек-эмоция и считаю себя Господином Совестью, Хозяином Улицы, Хранителем Традиций и Установщиком Порядков, и происходит то, что вообще в праве не отражено, а просто лично мне не нравится, то я, недокурив, высовываюсь голым по пояс из окна 8 этажа и на всю улицу ору "Э! Я щас выйду!"
Здесь был Витя!
19.08.2021 17:06
- гость -
19.08.2021 16:00
Виктор
Виктор, вы меня сильно разочаровали такими рассуждениями.
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А вы были очарованы этим инфантильным клоуном?
19.08.2021 14:41
- гость -
Критикуешь? предлагай взамен.
По факту. придумайте краску которая испарится через неделю. И они потешились/поиграли/уехали и надпись пропадет.
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А зачем таким тупым забавам потакать? Хочешь надпись оставить - рисуй себе на лице.
19.08.2021 15:18
Виктор
...А в душу к людям, которые приехали отдохнуть, со своими установками и представлениями о том, как надо себя вести, не лезьте
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Ну ты посмотите-ка на него! В душу им лезть нельзя. А гадить в общественных местах можно? Здесь выше верно сказали. На обоях дома рисуй что хочешь, раз тянет. Мы ребенку, к примеру, позволяем рисовать на обоях. Но ВНЕ дома голову надо влючать и хотелки свои ограничивать.
19.08.2021 17:39
Виктор
Ну если я рациональный человек, и вижу, что происходит что-то противоправное, я набираю 112. И уже дальше милиция разбирается что делать, и надо ли делать.
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Чудик, ты давно милицию по подобным вопросам вызывал? Тебе там покрутят у виска и трубку положат.
Виктор, едете вы в лифте, и тут вандал пишет матерное слово маркером на стенке. Тоже промолчите? А что, это же не Ваше дело... это проблема УК, жильцов, лифта наконец... но не ваша, не на вас же пишут...
Немного не так - едет Витя в лифте, а на него нужду справляет хулиган (писькает прямо на новые брюки со стрелками). Витя спокойно доедет на свой этаж, после чего вызовет полицию, чтобы хулигана наказали, а брюки отдаст в качестве вещдока.
сделать рекламные банеры на весь туристический сезон, что нельзя в горах мусорить, оставлять надписи и пьянствовать
Да такие баннеры напротив каждого подъезда вешать можно. Воспитание винить бесполезно - взрослая свинья понимает только штрафы. Если бы за каждый бычок или собачью какаху вкатывали черибас штрафа и следили за этим, а денежку направляли на уборку, то через месяц и дворы и горы существенно от мусора очистились