Барнаул превращается в Атлантиду. Как уходит под воду столица края

Фото: amic.ru, Barnaul 22
Очередной ливень – и Барнаул снова плывёт. Вечером 19 августа в краевой столице прошёл серьёзный дождь, который вновь устроил испытание ливневой канализации. И если в прошлый раз стихия затопила улицу Попова, то в этот раз не выдержали ливнёвки в историческом центре города.
Как сообщают очевидцы, настоящее море разлилось на улице Мало-Тобольской. Арбат временно перестал быть пешеходным и пробраться через него можно разве что вплавь. Причём дождь затопил улицу и в районе проспекта Ленина, и на пересечении с проспектом Социалистическим.
На Ленинском проспекте ливневая канализация "сработала" в обратную сторону – из-под земли начал бить настоящий грязевой фонтан.
На пересечения проспекта Ленина и улицы Анатолия водитель не увидел под водой колодец и провалился в него колесом.
Также местами в городе прошёл град. Льдинки достигали размеров крупной вишни, однако о пострадавших от природного явления пока неизвестно.
Комментарии
Получается, ливнёвка не отвела, а наоборот доставила ещё воды на дорогу...
это неизбежно. сначала вода бьет фонтаном из-под земли, все это видят. напор прекращается, люк на место не возвращается, но это место остается под водой.
сейчас этого выдернут, провалится следующий
Ерунда по сравнению с Москвой и Крымом.
Позорище, столько денег вбухали в мост и в "арбат", а про ливневку рядом как всегда забыли.
Ядринцева - Молодежная снова потом, дорога перекрыта, администрация делает вид, что все хорошо, проблема решать не хотят. На Ядринцева надо строить дополнительные ливневки! Как тротуры и освещение.
Опять не угадали синоптики со слабым дождем.
19.08.2021 17:57
- гость -
Может на Ядринцева просто канаву прокопать?
Согласна, что не решают проблемы на Ядринцева. Вот вам и АДминистрация.
Не нойте, нормальный летний ливень.
вообще-то в Венецию превращается. если все так дальше пойдет, то придется нанимать гондольеров и стричь купоны с туристов
Почаще пусть рядом и вокруг администрации потоп и грязевой фонтан.