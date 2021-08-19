Барнаул превращается в Атлантиду. Как уходит под воду столица края

Фото: amic.ru, Barnaul 22

Очередной ливень – и Барнаул снова плывёт. Вечером 19 августа в краевой столице прошёл серьёзный дождь, который вновь устроил испытание ливневой канализации. И если в прошлый раз стихия затопила улицу Попова, то в этот раз не выдержали ливнёвки в историческом центре города.

Как сообщают очевидцы, настоящее море разлилось на улице Мало-Тобольской. Арбат временно перестал быть пешеходным и пробраться через него можно разве что вплавь. Причём дождь затопил улицу и в районе проспекта Ленина, и на пересечении с проспектом Социалистическим.

На Ленинском проспекте ливневая канализация "сработала" в обратную сторону – из-под земли начал бить настоящий грязевой фонтан.

На пересечения проспекта Ленина и улицы Анатолия водитель не увидел под водой колодец и провалился в него колесом.

Также местами в городе прошёл град. Льдинки достигали размеров крупной вишни, однако о пострадавших от природного явления пока неизвестно.