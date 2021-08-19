Люки вернули, помпы работают. В Барнауле продолжают устранять последствия ливня

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Борьба с последствиями ливня продолжается в Барнауле. Коммунальщики уже расчистили улицу Мало-Тобольскую и продолжают работу на других улицах, сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.

Как отметил руководитель МБУ "Автодорстрой" Андрей Курышкин, подтоплению подверглись улицы Молодёжная (в районе пересечения с Ядринцева), Пролетарская, Партизанская, Мало-Тобольская, в том числе её пешеходная часть. Также произошло открывание ливневых колодцев на проспекте Ленина и Красноармейском.

Сейчас дежурные бригады продолжают работу на участках. Работает помпа по откачке воды на пересечении улицы Молодёжной с Ядринцева, идёт очистка ливневой канализации по улице Пролетарской и Мало-Тобольской. Люки на проспекте Ленина и Красноармейском установлены на место.

Кроме того, ветер сломал ветви, которые упали на тротуары и проезжую часть. Их также в ближайшее время уберут.