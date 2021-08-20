Россиянам рассказали, как обезопасить себя от слежки через камеры смартфонов

Директор департамента корпоративного бизнеса компании ESET в России Антон Пономарев рассказал, как пользователям защититься от хакеров, которые используют для слежки за ними камеры телефонов. Об этом он рассказал в ходе разговора с "Лентой.ру".
Пономарев отметил, что в первую очередь необходимо контролировать, какие приложения получают доступ к камере устройства.
"Такие запросы часто поступают пользователям от различных приложений, будь то мобильный банк или сервис доставки. Необходимо проверить в настройках, каким именно программам открыт доступ к камере, и убедиться, что в этом списке отсутствуют незнакомые приложения", – сказал эксперт.
Также он посоветовал использовать проверенный антивирус. Такие программы уведомляют пользователей о несанкционированном доступе к камере.
Эксперт отметил, что мошенники нередко используют такой способ для получения компромата. Впоследствии им шантажируют или же продают его заинтересованным лицам.
Комментарии
Ужос! И все узнают, как я готовлю шарлотку?!!!!!!
Ужос! И все узнают, как я готовлю шарлотку?!!!!!!
И опорожняюсь
чукча шарлотку уже в третий раз ест, однако
И продадут ваш рецепт заинтересованным лицам!
бапппка, а у тебя шарлотка седая?