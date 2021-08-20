Россиянам рассказали, как обезопасить себя от слежки через камеры смартфонов

Директор департамента корпоративного бизнеса компании ESET в России Антон Пономарев рассказал, как пользователям защититься от хакеров, которые используют для слежки за ними камеры телефонов. Об этом он рассказал в ходе разговора с "Лентой.ру".

Пономарев отметил, что в первую очередь необходимо контролировать, какие приложения получают доступ к камере устройства.

"Такие запросы часто поступают пользователям от различных приложений, будь то мобильный банк или сервис доставки. Необходимо проверить в настройках, каким именно программам открыт доступ к камере, и убедиться, что в этом списке отсутствуют незнакомые приложения", – сказал эксперт.

Также он посоветовал использовать проверенный антивирус. Такие программы уведомляют пользователей о несанкционированном доступе к камере.

Эксперт отметил, что мошенники нередко используют такой способ для получения компромата. Впоследствии им шантажируют или же продают его заинтересованным лицам.