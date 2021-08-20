Двое детей заболели столбняком в Алтайском крае. Оба были непривиты

Двое детей в Алтайском крае заболели столбняком. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что оба ребёнка не имели прививок. Их родители отказались от вакцинации.

"Ранее в Алтайском крае уже регистрировались случаи столбняка у людей, получивших наколы при обработке малины, пересадке комнатных цветов в зимний период времени и т.д", – рассказали в ведомстве.

Столбняком могут заразиться люди всех возрастов, не имеющие прививки против него. Единственный способ уберечься от заболевания – специфическая профилактика. С этой целью в России всем детям вводят анатоксин столбнячный, который находится в составе комбинированных вакцин (АКДС, АДС-м, АДС, АС).