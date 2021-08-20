Двое детей заболели столбняком в Алтайском крае. Оба были непривиты

Двое детей в Алтайском крае заболели столбняком. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что оба ребёнка не имели прививок. Их родители отказались от вакцинации.
"Ранее в Алтайском крае уже регистрировались случаи столбняка у людей, получивших наколы при обработке малины, пересадке комнатных цветов в зимний период времени и т.д", – рассказали в ведомстве.
Столбняком могут заразиться люди всех возрастов, не имеющие прививки против него. Единственный способ уберечься от заболевания – специфическая профилактика. С этой целью в России всем детям вводят анатоксин столбнячный, который находится в составе комбинированных вакцин (АКДС, АДС-м, АДС, АС).
Комментарии
Вот вакцина понимаю! Укололи в самом раннем детстве - и на всю жизнь! И от всех мутаций)
А разве при грязных ранах в травмпунке опять не вакцинируют?
Заметил странную особенность. Как правило, если человек против прививок, то, удивительно, но совпадает - он ещё и за экологию (на уровне болезненного состояния), за права содомитов (ЛГБТ), за Америку, и против Путина, против Лукашенко.
Т.е., если есть что-то одно из этого набора,то есть и все остальные. Как думаете, это случайно или нет?
это случайно или нет?
Нет. Есть просто категория людей, которые вообще против всякой логики и всё отвергают нормальное. Это больная психика. Не я говорю: с мнением психиатров и психологов довелось познакомиться в одной серьёзной научной работе.
Яжемамы в действии. Нужно бы эту информацию скинуть вконтактышам-антипрививочникам. Летальность от столбняка 40% и увеличивается с уменьшением возраста заболевшего.
Самое популярное имя у детей антипрививочников - Любовь.
По-этому что, любовь живёт 3 года
20.08.2021 11:26
- гость -
Нет такой закономерности. Я, например, строго за прививки, но в то же время считаю экологию одной из важнейших проблем перед человечеством.
Есть, конечно, такая категория людей, которые как Баба Яга "всегда против" чего угодно, и в любых вопросах выбирают сторону меньшинства - но их таких совсем немного.
Добрый день. Про один раз и все, в комментариях выше. Ревакцинацию от столбняка проводят каждые 10-15 лет. То что ставили в детстве уже не в счёт. Внимание вопрос. Кто делает ревакцинацию ? Я и мои знакомые, взрослы от 30 до 60 лет - никто не делал. Осознанно или нет, другой вопрос.
Естественный отбор 21 века
У нас соседка есть, ЗОЖница и сыроедка, так уж получилось она моложе всех на улице. Но вот парадокс, ходит и ноет что огород свой полоть не может - придите помогите ей. А минуту назад она видите ли бегом занималась, спина теперь болит! Согласен - все симптомы яжматери налицо..... Ах да совсем не упомянул - ребенок бедный по соседям колбасы просит или мяса. Подкармливаем, а что делать то...... И кота еще тоже, он как то капустные листы тоже не ест.....
20.08.2021 11:59
гость
Ребёнок соседям: Дядя Саша, дай мне мяса! Тётя Лена, угости колбасой!
Кот: И мне!
Внимание вопрос. Кто делает ревакцинацию ? Я и мои знакомые, взрослы от 30 до 60 лет - никто не делал.
Встречный вопрос - заболел кто? А ведь большинство пожилых людей в садах и огородах в земле ковыряется и не все чистюли. Значит, действует детская прививочка!
Такое бывает, когда папа и мама идиоты.
20.08.2021 11:26
- гость -
Странная у вас выборка. Обычно против прививок как раз всякие религиозные фанатики, приверженцы теорий заговора о чипировании и аутизме, ну и конечно совсем упоротые веганы, потому что это противоречит их убеждениям. Как вы приплели сюда ЛГБТ и оппозицию - вообще не понятно. Но видимо вам так сказали на 1 канале
Вот за такие прививки типа от столбняка, оспы и тд которые ставят детям раз и навсегда я всяко за, это правильно и ставить надо, прививки проверенные годами
20.08.2021 11:26
- гость -
Неправильная у тебя выборка.
Я вот против прививок, против экологии, против веганов (я мясоед), против ЛГБТ, против Америки, против ВВП, за Лукашенко. Что со мной не так?
Я против ГМО прививок. При этом старорежимные прививки признаю и уважаю.
детей нужно лечить. А потом, мамке - упоротой антипрививочнице нужно выкатить счет за лечение, который будет очень существенно отличаться от стоимости прививки, от которой она отказалась. Чтоб в полной мере осознала последствия своих деяний
20.08.2021 11:26
- гость -
Это смотря где замечать. В любой поликлинике все пенсы топят за Путина и усатого упыря, против США, но все как один против прививок. Я уж не говорю о том что все кто за Путина, через одного, латентные гомосексуалисты.
Когда подходит время ревакцинации.всегда приглашает фельдшер.Живу в селе.
Нет. Есть просто категория людей, которые вообще против всякой логики и всё отвергают нормальное. Это больная психика. Не я говорю: с мнением психиатров и психологов довелось познакомиться в одной серьёзной научной работе.
ни один человек со здоровой психикой огульно не назовёт психопатами людей, имеющих собственное мнение. "У кого что болит, тот про то и говорит" - психиаторам этот синдром известен
СМИ просто отжигают Заголовок - от прививок отказались их родители.
Зачем сталкивать людей лбами, сеять рознь в обществе? Ставить, или нет прививки - личное дело каждого гражданина, поэтому когда ему ставят прививку, он расписывается, что добровольно соглашается на неё.
Я лично знаю ребёнка, оставшимся инвалидом после детской прививки, так что не всё так просто с детскими прививками. Просто не афишируют последствия после них.
думаете, просто так заставляют расписаться за"добровольность" прививки? Нет, чтобы потом претензий не было за побочки
20.08.2021 13:20
гость
вот был бы ты хоть чуточку умнее, то знал бы, что сейчас и укол тебе в жопу не поставят, без твоего согласия. и зуб лечить не будут.
Вот бы показать мамам антипрививочницам, как выглядит столбняк, коклюш итд. И какие прогнозы в части выздоровления. Думаю многие бы поменяли взгляды.
20.08.2021 12:47
АБОРИГЕН
через одного, латентные
Кто такой "усатый упырь", если не секрет, за которого топят в поликлиниках даже латентные и больные?
У нас большинство ставят прививку только раз в жизни, а ревакцинироваться нужно каждые 10-15 лет, а заболевают и умирают от столбняка единицы. Риск загнуться от побочки или получить инвалидность от прививки выше чем от столбняка. Таких случаев очень много.
20.08.2021 13:27
- гость -
С прибытием на Землю! Лукашенко это, Лукашенко.
20.08.2021 13:44
АБОРИГЕН
Подумал, что это Мадуро. Ну да ладно. Всё-таки подкованные политически у нас пенсионеры. Не то что в европах, где пенсы думают, как согреться зимой.
20.08.2021 11:26
- гость -
аБоря, скажи скольких детей ты изнасиловал и убил? Ведь все педофилы и убийцы детей 100% либералы и ненавидят Сталина и Путина.
20.08.2021 11:18
- гость -
Вот вакцина понимаю! Укололи в самом раннем детстве - и на всю жизнь! И от всех мутаций)
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Сразу видно, что мужик писал, который детьми не занимался и не имеет даже бытовых мед. знаний.
Введение вакцины от столбняка:
1-ая в 3 месяца
2-ая в 4,5 мес.
3-ья в 6 мес.
4-ая в 1,5 года
5-ая в 7 лет
6-ая в 14 лет
7-ая в 18 лет
и далее каждые 10 лет.
20.08.2021 11:26
- гость -
А разве при грязных ранах в травмпунке опять не вакцинируют?
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А будешь ты при любом уколе, порезе в травмпункт обращаться?
20.08.2021 11:44
- гость -
Нет такой закономерности. Я, например, строго за прививки, но в то же время считаю экологию одной из важнейших проблем перед человечеством.
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Аналогично. За прививки, как способ предотвратить множество опасных эпидемий. Но и за хорошую экологию даже в ущерб деньгам.
20.08.2021 13:59
- гость -
Наши пенсионеры, как известно, хрен без соли доедают. За них лучше переживай, а за европейских стариков, у которых пенсия от 40000 в российских рублях, переживать не стоит.
20.08.2021 12:35
Гость
детей нужно лечить. А потом, мамке - упоротой антипрививочнице нужно выкатить счет за лечение, который будет очень существенно отличаться от стоимости прививки, от которой она отказалась. Чтоб в полной мере осознала последствия своих деяний
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По этой логике и коронавирусным антипрививочникам нужно выкатывать счет за лечение, если они заболеют ковидом и им понадобится лечение в стационаре.
20.08.2021 13:29
- гость -
У нас большинство ставят прививку только раз в жизни, а ревакцинироваться нужно каждые 10-15 лет, а заболевают и умирают от столбняка единицы. Риск загнуться от побочки или получить инвалидность от прививки выше чем от столбняка.
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Какая глупость. Сейчас от столбняка низкая заболеваемость именно благодаря массовой вакцинации от него же. Едицины получают осложнения после вакцины. Но миллионы сохраняют здоровье и жизнь благодаря вакцине.
А так рассуждать как вы, так и операции от аппендицита нужно отменить. Так как некоторые умирают во время этих операций.
20.08.2021 14:28
- гость -
Как я понимаю, после школы, уже не принято вакцинироваться. Чтобы, например, 45-летняя тётя вдруг вспомнила "Мне же пора от столбняка вакцину делать!" и пошла в поликлинику — это редко
20.08.2021 15:00
Виктор
Как я понимаю, после школы, уже не принято вакцинироваться. Чтобы, например, 45-летняя тётя вдруг вспомнила "Мне же пора от столбняка вакцину делать!" и пошла в поликлинику — это редко
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Нам медсестра из поликлиники звонила, напоминала, чтобы пришли на ревацинацию. Поликлиника на Юрина. На работе предупреждали, что с утра на прививку и шли.
В СССР, конечно, это лучше было организовано. Родителей прямо на работе прививали.
Последний раз во время диспансеризации терапевт напомнил, что пора прививки ставить, предложил в процедурный зайти.
Кстати, либералка Юлия Латынина в своём видео сказала, что антиваксерам надо прямо в лоб говорить, что они *ебилы
20.08.2021 14:32
АБОРИГЕН
а за европейских стариков, у которых пенсия от 40000 в российских рублях, переживать не стоит.
Сказочник. В Германии выселяют стариков за неуплату за квартиру и вселяют беженцев. Куда они девают свои 40 000 в месяц?