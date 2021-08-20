Тело пропавшей восьмилетней девочки в Тюмени нашли завёрнутым в пакет

В Тюмени нашли тело ребёнка, завёрнутое в пакет. Оно принадлежит пропавшей 30 июня восьмилетней девочке, сообщает РИА Новости.

По словам представителя регионального СК, тело обнаружили на берегу озера Оброчное. Первичные следственные действия "позволяют сделать вывод о том, что оно принадлежит пропавшей".

"Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, устанавливаются причина и время смерти ребёнка. Проводится весь необходимый комплекс следственных действий", – отметили в ведомстве.

Девочка ушла из дома 30 июня. В регионе организовали масштабные поиски. За помощь в поисках губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал выплатить 500 тысяч рублей, а МВД РФ – миллион.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.