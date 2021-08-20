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Новости

Тело пропавшей восьмилетней девочки в Тюмени нашли завёрнутым в пакет

, ИА "Амител"
Следователи ищут убийцу
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Тюмени нашли тело ребёнка, завёрнутое в пакет. Оно принадлежит пропавшей 30 июня восьмилетней девочке, сообщает РИА Новости.

По словам представителя регионального СК, тело обнаружили на берегу озера Оброчное. Первичные следственные действия "позволяют сделать вывод о том, что оно принадлежит пропавшей".

"Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, устанавливаются причина и время смерти ребёнка. Проводится весь необходимый комплекс следственных действий", – отметили в ведомстве.

Девочка ушла из дома 30 июня. В регионе организовали масштабные поиски. За помощь в поисках губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал выплатить 500 тысяч рублей, а МВД РФ – миллион.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

20.08.2021 11:25
- гость -

Расчлененное.

20.08.2021 11:58
- гость -

Один из первых, кого следователи наверняка проверят на причастность к убийству, будет мужчина, которого задержали накануне – после того как он напал на двух детей. Дети остались живы, подозреваемого задержали. Оказалось, что мужчина живет в том же доме, в котором жила Настя.

20.08.2021 12:13
АБОРИГЕН

20.08.2021 11:58
- гость -
Тогда у него нет никаких шансов, даже если в этом случае он не причастен.

20.08.2021 12:17
- гость -

20.08.2021 12:13
АБОРИГЕН

Определят причастность по ДНК. Если не он, будут искать. Бывает находят через несколько лет.
Не надо думать, что все везде тупые.

20.08.2021 12:48
АБОРИГЕН

20.08.2021 12:17
- гость -
Надежда на ДНК? Ооо, ну много чудесных открытий у вас впереди.

20.08.2021 12:56
- гость -

Процент надёжности экспертизы ДНК постоянно повышается,скоро дойдёт до 100%.

20.08.2021 13:38
- гость -

Видел на американском телеканале ID расследование,в котором выявили преступника только за счёт того, что он залез в задний карман брюк жертвы, тем самим оставив там частицы своего биологического вещества.У них уже есть соответствующий банк.Дактилоскопия всё дальше отходит в прошлое.

20.08.2021 13:53
- гость -

В местных сми упоминают мужчину, выбросившегося из окна, в квартире которого нашли сожженные окровавленные вещи.

20.08.2021 14:40
АБОРИГЕН

20.08.2021 12:56
- гость -
20.08.2021 13:38
- гость -
Как я и сказал раннее, много чудесных открытий у вас впереди. Это вопрос не технический, тут куда более высокие материи судьбы вершат. Если бы вы следили за тем как сейчас проходят суды над неугодными или когда до зарезу надо посадить, вы бы поняли что никакие экспертизы ДНК не спасут этого "нападающего", даже если не в этот раз.

20.08.2021 15:07
Аборигену

Не в ту степь ты.

20.08.2021 15:26
АБОРИГЕН

20.08.2021 15:07
Аборигену
Не в ту степь не я, а вся система российского кривосудия.

20.08.2021 15:49
Виктор

20.08.2021 13:38
- гость -

У нас тоже можно. Рождается ребёнок — в роддоме брать все необходимые образцы. И если он потом в 50 кого-то укокошит, можно будет мгновенно установить, что это он

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