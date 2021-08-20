Хоккеисты "Динамо-Алтай" проведут контрольные матчи с "Красноярскими Рысями"

20 и 21 августа ХК "Динамо-Алтай" в Барнауле проведёт первые предсезонные контрольные матчи против "Красноярских Рысей". Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Игры состоятся на льду "Карандин-Арены" (ул. Жасминная, 3). 20 августа матч начнётся в 19:00, 21 августа – в 17:00. Вход свободный. Общая заполняемость трибун – 50% (350 мест).

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Алтайском крае, болельщиков просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, обрабатывать руки дезинфицирующим раствором.

Напомним, что ранее футболисты барнаульского "Динамо" впервые в истории прошли в плей-офф Кубка России по футболу.