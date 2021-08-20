1 сентября для барнаульских школьников проведут линейки на свежем воздухе. Об этом сообщили amic.ru в пресс-службе городской администрации.
"Во всех школах города пройдут торжественные мероприятия, посвящённые Дню знаний, для учащихся 1 и 11 классов с соблюдением мер противоэпидемиологической безопасности. Все линейки пройдут на свежем воздухе по классам и параллелям", – сказано в сообщении.
Отмечается, что все образовательные учреждения города начнут учебный год с обеспечения соблюдения мер безопасности в условиях пандемии.
Всего в барнаульские школы в этом году пойдут более 85 тысяч школьников, из которых около 10 тысяч – первоклассники и почти 4 тыс. – выпускники 11-х классов.
Комментарии
Значит о дистанте в I четверти речь не идёт?..
Из-за коронавируса линейки в барнаульских школах пройдут на свежем воздухе
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Вообще-то они всегда на свежем воздухе были.
Но второй год уже будут только для 1 и 11 классов.
всю жизнь на стадионе/у входа все проводили
20.08.2021 13:37
Виктор
Значит о дистанте в I четверти речь не идёт?..
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Российские школьники начнут учиться 1 сентября в традиционном очном формате. Как отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, дистанционного формата начала учебного года не предполагается.
Учиться будут там же?