Из-за коронавируса линейки в барнаульских школах пройдут на свежем воздухе

1 сентября для барнаульских школьников проведут линейки на свежем воздухе. Об этом сообщили amic.ru в пресс-службе городской администрации.

"Во всех школах города пройдут торжественные мероприятия, посвящённые Дню знаний, для учащихся 1 и 11 классов с соблюдением мер противоэпидемиологической безопасности. Все линейки пройдут на свежем воздухе по классам и параллелям", – сказано в сообщении.

Отмечается, что все образовательные учреждения города начнут учебный год с обеспечения соблюдения мер безопасности в условиях пандемии.

Всего в барнаульские школы в этом году пойдут более 85 тысяч школьников, из которых около 10 тысяч – первоклассники и почти 4 тыс. – выпускники 11-х классов.