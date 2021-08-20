Умер известный алтайский врач, профессор АГМУ Герман Ефремушкин

18 августа ушёл из жизни заслуженный врач РФ, профессор АГМУ Герман Георгиевич Ефремушкин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Он начал работать в Алтайском государственном медицинском университете в 1970 году, более 15 лет заведовал кафедрой терапии. Длительное время возглавлял кардиологическую службу Алтайского края, активно создавая программу реабилитации больных инфарктом миокарда жителей сельской местности, открывая межрайонные кардиологические отделения и кабинеты реабилитации, что позволило сократить выход на инвалидность.
У Ефремушкина 300 статей в высокорейтинговых журналах, шесть монографий, шесть патентов на изобретения.
Причина смерти именитого врача не сообщается.
Комментарии
Теряет наш мед умные светлые головы, кто же учить будет новоявленных "преображенских"...
Незаменимых нет, светлая память.
Ничего не написали про возраст и заслуги. Если писать, так уж пишите более информативно
Ну это же АМИК...
Причина смерти именитого врача не сообщается
сейчас вызовет домыслы, что ковид
20.08.2021 13:59
- гость -
Незаменимых нет, светлая память.
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Не соглашусь с Вами, Брюханова, Высоцкого, Ефремушкина не заменить, просто потому что нет уже той школы, которая давала им знания.