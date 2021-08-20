Умер известный алтайский врач, профессор АГМУ Герман Ефремушкин

18 августа ушёл из жизни заслуженный врач РФ, профессор АГМУ Герман Георгиевич Ефремушкин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Он начал работать в Алтайском государственном медицинском университете в 1970 году, более 15 лет заведовал кафедрой терапии. Длительное время возглавлял кардиологическую службу Алтайского края, активно создавая программу реабилитации больных инфарктом миокарда жителей сельской местности, открывая межрайонные кардиологические отделения и кабинеты реабилитации, что позволило сократить выход на инвалидность.

У Ефремушкина 300 статей в высокорейтинговых журналах, шесть монографий, шесть патентов на изобретения.

Причина смерти именитого врача не сообщается.