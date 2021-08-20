Обманутые дольщики "дома-гостиницы" в Барнауле будут с боем добиваться возврата денег

Дольщикам недостроенного апарт-комплекс SKY-M на ул. Шумакова, 21, придётся добиваться возврата вложенных средств через суд. Дело в том, что застройщик объекта (ООО "Сентябрь") ещё в июне 2021 года признан банкротом. О возможных путях решения проблемы говорили на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям в сфере экономики.

В работе группы приняли участие сотрудники ГУ МВД и СУ СК России по Алтайскому краю, Минстроя, Госинспекции, прокуратуры региона, Барнаула, застройщик "Сентябрь" и его конкурсный управляющий, а также дольщики, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Покупателям апартаментов в комплексе на заседании сообщили, что до 26 сентября 2021 года они должны обратиться к конкурсному управляющему ООО "Сентябрь" Андрею Школоберду с заявлением о включении в реестр требований кредиторов. После этой даты реестр требований подлежит закрытию.

"По результатам обсуждения вопросов, обозначенных в повестке межведомственной рабочей группы, её участниками определены подлежащие исполнению мероприятия, направленные на скорейшее восстановление прав участников долевого строительства. Соблюдение прав участников долевого строительства остаётся на контроле прокуратуры края", – сообщает пресс-служба ведомства.

Дольщики – не дольщики

Весной 2015 года компания "Сентябрь" на ул. Шумакова, 21, приступила к строительству восьмиэтажной гостиницы. Через полгода, когда возвели первый этаж, собственник решил продать объект или найти соинвестора. Однако предложений не поступило, поэтому владелец вместо отеля начал строить первый в Барнауле апарт-комплекс, продавая жителям города номера в нём как квартиры.

Застройщик неоднократно переносил сроки сдачи объекта, однако смог возвести здание лишь на 80%. Деньги в строительство гостиницы вложили 62 человека. При этом покупатели на помощь государства рассчитывать не могут: оно защищает только дольщиков жилых объектов.

Дом-гостиница на ул. Шумакова, 21, – первый за семь лет официально признанный проблемный объект в Барнауле. С 2014 года в краевой столице дольщики даже самых затянутых долгостроев по документам не получили статуса обманутых. Все сложные проекты, сроки строительства которых были сорваны, всё равно завершились, а покупатели получили заветные ключи от квартир, хоть и ждали их порой несколько лет.