В Минприроды предложили запретить 28 видов одноразовых товаров

Минприроды направило в Минпромторг предложение о запрете 28 одноразовых товаров. В частности, в списке указаны ватные палочки и торбочки, сообщает ТАСС.

"Есть некоторая номенклатура, которая трудноизвлекаемая или не перерабатывается вообще. <…> Мы составили перечень, там порядка 28 номенклатур, которые, по нашему мнению, можно заменить на то, что можно переработать, и не создавать вещи, от которых сегодня проблемы. Мы отдали коллегам в Минпромторг, чтобы они обсудили это с нашей промышленностью. Ждём обратную реакцию, что мы будем делать по этому поводу", – заявил руководитель Минпромторга Александр Козлов.

Избавиться от группы товаров ведомство планирует за несколько лет.