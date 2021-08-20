В Минприроды предложили запретить 28 видов одноразовых товаров

Минприроды направило в Минпромторг предложение о запрете 28 одноразовых товаров. В частности, в списке указаны ватные палочки и торбочки, сообщает ТАСС.
"Есть некоторая номенклатура, которая трудноизвлекаемая или не перерабатывается вообще. <…> Мы составили перечень, там порядка 28 номенклатур, которые, по нашему мнению, можно заменить на то, что можно переработать, и не создавать вещи, от которых сегодня проблемы. Мы отдали коллегам в Минпромторг, чтобы они обсудили это с нашей промышленностью. Ждём обратную реакцию, что мы будем делать по этому поводу", – заявил руководитель Минпромторга Александр Козлов.
Избавиться от группы товаров ведомство планирует за несколько лет.
Комментарии
Чистить уши, кажется, придется пальцами
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Можно английской булавкой, тем местом где изгиб. Или на спичку ватку.
Люди по сравнению с промышленными предприятиями — мизерный источник загрязнения
Заменят стержни на деревянные и проблома мусора решена.
Полжизни спичками с ваткой чистили
20.08.2021 17:53
- гость -
А еще мхом подтирались и в лаптях ходили...
Раз ушные палочки запрещают, то пусть и трубочки для питья жидкостей не забудут запретить.
Леса сожгли, реки загрязнили, а теперь им ватные палочки помешали. (
От зубочистки кончик ножницами обрезать и ватку намотать... проблем-то!!!