Сдающим квартиры в аренду россиянам предрекли серьёзные проблемы

Покупка недвижимости для сдачи в аренду может стать нецелесообразной, если государство возложит на хозяев жилья ответственность за поведение арендаторов. Об этом сообщает "Лента".

Если вырастет налоговое бремя для арендодателей, вырастут и ставки на аренду. Это может произойти не сразу, а через полгода или позже.

Отмечается, что серьёзные изменения в арендном бизнесе произойдут, если регистрировать его как ИП. По данным риелторов, доходность от сдачи квартир в аренду сейчас достигает 6-7% годовых. Если же процент будет ниже, все перейдут на депозиты в банки, поскольку альтернатив этому нет, считают специалисты.