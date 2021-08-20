Сдающим квартиры в аренду россиянам предрекли серьёзные проблемы

Покупка недвижимости для сдачи в аренду может стать нецелесообразной, если государство возложит на хозяев жилья ответственность за поведение арендаторов. Об этом сообщает "Лента".
Если вырастет налоговое бремя для арендодателей, вырастут и ставки на аренду. Это может произойти не сразу, а через полгода или позже.
Отмечается, что серьёзные изменения в арендном бизнесе произойдут, если регистрировать его как ИП. По данным риелторов, доходность от сдачи квартир в аренду сейчас достигает 6-7% годовых. Если же процент будет ниже, все перейдут на депозиты в банки, поскольку альтернатив этому нет, считают специалисты.
Комментарии
Ну будут продавать, а уже деньги от проданной недвижимости инвестировать в промышленность и коммерцию, чтобы они реально крутились в экономике
Галоперидол прими, фантазёр.
Частники как сдавали нелегально, так и будут. Какие налоги?
Квартира не сдается, будут долги по коммуналке.