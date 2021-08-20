В Камне-на-Оби построят межрайонный диагностический центр

В Камне-на-Оби в 2022 году начнётся строительство межрайонного диагностического центра. Об этом решении сообщил зампред правительства Игорь Степаненко во время рабочей встречи с руководством каменской ЦРБ.

Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, власти приняли решение о строительстве поликлиники, которая будет иметь статус межрайонного диагностического центра.

"Здесь будут получать медицинскую помощь не только жители города, но и прилегающих районов. Работа в этом направлении уже проводится, готовится проектно-сметная документация", – заявил главврач ЦРБ Олег Войтов.

За последние два года в Камне-на-Оби было открыто отделение гемодиализа, центр амбулаторной онкологической помощи и первичный сосудистый центр. В новые отделения не только приобретено оборудование, но и подготовлены и трудоустроены те врачи, которые смогут оказывать данные виды медицинской помощи.

Войтов отметил, что региональный Минздрав заинтересован в комплексном развитии учреждения, поэтому одновременно с обновлением материально-технической базы идёт работа по привлечению будущих кадров.

Степаненко также отметил большой вклад медиков в непростое время.

"Вы работаете на перспективу. Надеемся, что и в дальнейшем мы вместе будем решать все вопросы", – сказал он.