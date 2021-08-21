Алтайская прокуратура проведёт приём по вопросу списания "путинских" выплат приставами

24 августа в здании прокуратуры Алтайского края на улице Партизанской, 71, в Барнауле пройдёт личный приём граждан по вопросам списания службой судебных приставов "путинских" выплат на детей.
Как сообщает пресс-служба ведомства, приём будет вести прокурор Алтайского края Антон Андреевич Герман с участием руководителей управления ФССП по Алтайскому краю и управления регионального отделения ПФР с 10:00 до 12:00.
Предварительная запись на приём в прокуратуре Алтайского края осуществляется по телефону 8 (3852) 222-017, 222-145.
Также с 23 августа по 25 августа с 09:00 до 18:00 будет работать горячая линия по вопросам соблюдения законодательства при получении социальных выплат.
Комментарии
А не хочет ли прокуратура проверить куда идут деньги от продажи участков под многоэтажную застройку
народ стал падкий на халяву
руководитель соц защиты края дал команду не выставлять код перечислений-видимо.денежек пришло достаточно много и потому "своим людям "тоже под этот стандарт перечислений можно отправить.
тонкий уровень похищений денег.
у приставов работает комп-рная программа-нет кода?-списываем!
точно так не кодирует соц защита и больничные листы-и списывают денежки с людей,а по приказов у приставов делать это запрещено.
проверять надо рук-ля соц защиты края.