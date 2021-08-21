Алтайская прокуратура проведёт приём по вопросу списания "путинских" выплат приставами

24 августа в здании прокуратуры Алтайского края на улице Партизанской, 71, в Барнауле пройдёт личный приём граждан по вопросам списания службой судебных приставов "путинских" выплат на детей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, приём будет вести прокурор Алтайского края Антон Андреевич Герман с участием руководителей управления ФССП по Алтайскому краю и управления регионального отделения ПФР с 10:00 до 12:00.

Предварительная запись на приём в прокуратуре Алтайского края осуществляется по телефону 8 (3852) 222-017, 222-145.

Также с 23 августа по 25 августа с 09:00 до 18:00 будет работать горячая линия по вопросам соблюдения законодательства при получении социальных выплат.