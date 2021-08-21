Семеро осуждённых сбежали с принудительного лечения из психиатрической больницы в Бурятии

Семеро мужчин, осуждённых на принудительное лечение, сбежали из республиканской психиатрической больницы в Бурятии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.

"Мужчины находились на принудительном лечении по решению суда в республиканском психоневрологическом диспансере в посёлке Новая Брянь. Они устроили погром в отделении, ранили санитаров и, взломав двери, скрылись в неизвестном направлении", – рассказал он.

Всего в отделении находилось порядка 60 пациентов. Трое из сбежавших осуждены за тяжкие преступления, остальные – за преступления средней тяжести и мелкие проступки.